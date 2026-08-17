Timbu recebe o Vozão em confronto direto contra o rebaixamento. Com apenas uma vitória em 12 jogos, o futuro do treinador foi o tema central do debate no podcast Futebol Diario

Náutico x Ceará derrota pode ser o fim da linha para Hélio dos Anjos. (Foto: Rafael Vieira/CNC)

Com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, Hélio dos Anjos segue pressionado no cargo de treinador do Náutico.

Nesta terça-feira (18), o Timbu recebe, em casa, o Ceará, um adversário direto na luta contra o rebaixamento. O Vozão, 16º colocado na classificação, tem 25 pontos, enquanto o Náutico, na 15ª posição, conquistou 27 nas 22 rodadas da competição.

No podcast Futebol Diario desta segunda-feira (17), a bancada debateu se o cargo de Hélio pode balançar em caso de derrota nesta terça.

O programa vai ao ar ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube.