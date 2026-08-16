Pressionado, Náutico recebe o Ceará em confronto direto na parte de baixo da Série B

Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)

Ficando apenas no empate com a lanterna Ponte Preta e vendo a sua vantagem diminuir em relação à zona de rebaixamento, o Náutico chega pressionado para o seu próximo compromisso na Série B. O duelo será justamente um confronto direto contra o Ceará, que acontece nesta terça-feira (18), às 21h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

O Timbu chega para o duelo nordestino precisando somar pontos, já que conta com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos da Segundona. O baixo aproveitamento fez a equipe cair para a 15ª posição na tabela, com 27 pontos.

O Ceará vem logo atrás do Náutico na tabela de classificação. O Vozão também passa por um mau momento e é apenas o 16º colocado, com 25 pontos. Vindo de derrota para o Cuiabá, o clube cearense mira a vitória no Recife para ultrapassar o próprio Timbu na classificação, respirando na disputa contra o rebaixamento.

Após o jogo do Náutico contra a Ponte Preta, o técnico Hélio dos Anjos aproveitou para já projetar o duelo contra o Ceará. Segundo o comandante, os alvirrubros terão que fazer valer o fator casa para superar o adversário em um confronto de peso.

“É um clássico regional. O Ceará não vai ter medo de jogo nosso. E nós temos que fazer um jogo de imposição e aproveitar o mando de campo, coisa que também não estamos conseguindo. A nossa irregularidade dentro da competição, principalmente dentro de casa, tem sido nosso maior problema. Vamos ter um grande problema, que é o adversário e a nossa necessidade de buscar resultado para afastar do grupo lá de atrás”, externou Hélio dos Anjos.

Venda de ingressos

O Náutico divulgou neste domingo (16) o início da venda de ingressos para o jogo contra os cearenses. As entradas estão sendo comercializadas entre R$ 30 e R$ 180, dependendo do setor do estádio e do tipo de ingresso. Os torcedores podem confirmar presença através do site da FutebolCard (clique aqui).



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