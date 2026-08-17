Flamengo encosta no líder Palmeiras e põe fogo na briga pela liderança da Série A

O Flamengo goleou por 5 a 1 o Mirassol, neste domingo, no interior paulista, e reduziu para três pontos a distância para o líder Palmeiras, que foi derrotado pelo Fluminense na rodada

Jogadores do Flamengo comemoram gol (GILVAN DE SOUZA/CRF)

O sonho do Flamengo alcançar o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro ficou mais palpável após a goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, neste domingo (17), no estádio Maião, no interior de São Paulo, pela 23ª rodada. Agora com 45 pontos, o time carioca está apenas três pontos atrás do time paulista, que se manteve com 48, após sofrer derrota por 3 a 2 para o Fluminense, sábado, no Maracanã.

Nesta disputa pela ponta é importante ressaltar que o Flamengo tem um jogo a menos que seu rival, justamente, diante do próprio Mirassol, em jogo adiado da quarta rodada. Este jogo pode ser confirmado pela CBF para dia 26 de agosto, quando vai acontecer a rodada de ida das quartas da Copa do Brasil. Os dois times estão fora da disputa.

Sem perder o foco pelo título brasileiro, o técnico Leonardo Jardim poupou alguns jogadores visando o jogo de volta com o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Após o empate por 1 a 1 em Minas Gerais, quem vencer no Rio avança às quartas. Curiosamente os dois times vão se enfrentar pela 24ª rodada, no sábado, no Mineirão.

Alguns titulares ficaram de fora, como o zagueiro Léo Ortiz, o volante Jorginho e o meia Arrascaeta. Mas o Flamengo imprimiu um ritmo intenso nos primeiros minutos, quase abrindo o placar no minuto inicial com Carrascal, que exigiu boa defesa de Walter.

O esperado gol saiu aos 21 minutos. Após cruzamento de Varela, o goleiro Walter rebateu para o lado. A bola caiu nos pés de Plata que rolou para trás para o chute de frente de Carrascal 1 a 0.

O Mirassol teve uma atuação tímida e só criou uma chance real já nos acréscimos, aos 47 minutos. Após escanteio, Bruno Santos subiu bem de cabeça e Varela salvou em cima da linha, do lado da trave esquerda de Rossi.

Depois disso, aconteceu um lance polêmico. Carrascal puxou contra-ataque sozinho e foi puxado por Denilson, que era o último defensor. O árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Klein aplicou apenas o cartão amarelo, diante dos protestos dos flamenguistas que pediam o cartão vermelho para o volante do time paulista.

O segundo tempo começou com o Flamengo tocando a bola e logo ampliou o placar aos sete minutos. Após troca de passes entre Pedro e Carrascal, a bola ficou com Luiz Araújo, que driblou um marcador e finalizou com o pé esquerdo. Esta foi a primeira vez que Luiz Araújo enfrentou o Mirassol, clube que o revelou. Por isso, atravessou o campo e foi comemorar na frente da torcida flamenguista.

Três minutos depois, aos 10, o Flamengo liquidou a fatura. Ayrton Lucas entrou na área livre pelo lado esquerdo, foi até a linha de fundo e rolou para trás. Pedro se antecipou à marcação, esticou a perna e desviou para as redes.

O goleiro Rossi ainda levou um susto, aos 14, quando Eduardo cabeceou à queima roupa e a bola explodiu no travessão. Naquela altura, porém, o placar estava definido e Leonardo Jardim iniciou o processo de substituições.

A goleada foi ampliada aos 20 minutos, quando Carrascal puxou contra-ataque pelo lado direito e fez o passe para Pedro dentro da área. O centroavante ajeitou a bola e bateu no canto direito de Walter. Este é seu 14ª gol, agora dividindo a artilharia do Brasileirão, com Viveros, do Athletico.

O Mirassol se entregou em campo e sofreu o quinto gol aos 28 minutos. Após troca de passes, Arrascaeta virou o jogo para o lado esquerdo, onde Samuel Lino ajeitou e chutou para as redes. O time casa marcou o gol de honra aos 31. Reinaldo cobrou escanteio e o zagueiro João Vitor subiu entre dois zagueiros e o goleiro Rossi, desviando de cabeça para as redes.

O Mirassol também vai ter jogo decisivo pelas oitavas da Libertadores no meio de semana. Na quinta-feira, vai até Quito, no Equador, para enfrentar a LDU. No primeiro jogo, em casa, houve empate por 1 a 1. No outro domingo (dia 23) vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.