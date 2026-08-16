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Conselho Deliberativo do Náutico entregará título ao desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho

Reunião extraordinária ocorrerá nesta segunda-feira (17) para a entrega do título de Associado Benemérito

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/08/2026 às 17:28

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Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos/Rafael Vieira / DP Foto

Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

O Conselho Deliberativo do Náutico realizará uma reunião extraordinária nesta segunda-feira (17), às 19h, para a entrega do título de Associado Benemérito ao desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho.

Veja também:

A concessão da honraria ao desembargador ocorreu por unanimidade entre os conselheiros alvirrubros. O evento acontecerá no Museu da sede social do Timbu.

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