Hélio dos Anjos lamenta atuação do Náutico contra a Ponte Preta: "1º tempo foi um vexame"

O técnico alvirrubro externou a sua decepção com o desempenho da equipe no empate contra o lanterna da Série B

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Vinicius Silva / CNC)

O Náutico visitou a Ponte Preta nesta sexta-feira (14) mirando a vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento da Série B. Apesar de enfrentar o último colocado e virtualmente rebaixado, o Timbu esbarrou em dificuldades durante o jogo e ficou apenas no empate por 1 a 1 no Moisés Lucarelli.

Após o jogo, o técnico Hélio dos Anjos não escondeu a sua decepção com o nível de desempenho mostrado pelo Timbu. O comandante alvirrubro foi contundente ao avaliar a atuação do time, classificando o primeiro tempo da partida como um vexame.

“Dentro do contexto, nós ficamos só decepcionados. Não foi um jogo dentro daquilo que é a proposta nossa. Não foi um jogo da concentração que poderíamos ter, porque sabíamos que o campo era ruim e o adversário não tinha muito a perder. E não concretamos para fazer um jogo que tínhamos que fazer”, disse Hélio dos Anjos.

“O primeiro tempo foi um vexame. Segundo tempo melhoramos um pouco e lutamos um pouco mais, mas continuamos no jogo com um certo desequilíbrio. A gente não gostou da atuação e do resultado. Tenho que trabalhar e buscar o melhor, mas hoje realmente não foi nada legal daquilo que a gente projetou para o jogo, independentemente das circunstâncias”, concluiu.

Próximo compromisso

O ponto somado em Campinas fez o Náutico chegar aos 27 pontos na tabela de classificação, mantendo-se momentaneamente em 14º colocado. A equipe alvirrubra volta a campo pela Série B na próxima terça-feira (18), quando recebe o Ceará no estádio Esportes da Sorte Aflitos.



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