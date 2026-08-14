Náutico sai atrás, tem dois expulsos e fica apenas no empate com a lanterna Ponte Preta

Partida entre Ponte Preta x Náutico na Série B (@apis.prod)

O Náutico não conseguiu aproveitar a crise da Ponte Preta, virtual rebaixada e lanterna da Série B, e ficou apenas no empate por 1 a 1 nesta sexta-feira (14), em Campinas. O Timbu saiu atrás no placar com gol do atacante Brandão, buscou o empate com Borasi e terminou com dois jogadores expulsos durante o segundo tempo.

O resultado liga o sinal de alerta para o clube alvirrubro, que ainda ocupa a 14ª posição, mas poderá se aproximar da zona de rebaixamento. Este foi o terceiro empate seguido do Náutico, que agora chegou aos 27 pontos. A equipe pernambucana volta a campo pela Série B na próxima terça-feira (18), quando recebe o Ceará.

A Ponte Preta, por sua vez, se mantém na última posição da Segundona, com apenas 10 pontos conquistados. O resultado fez a Macaca chegar à marca histórica de 16 jogos seguidos sem vitória na competição nacional.

O jogo



O Náutico iniciou a partida tomando a iniciativa ofensiva, aproveitando a fragilidade do adversário. Com apenas cinco minutos, o Timbu fez boa jogada associativa pelo lado direito , com Arnaldo acertando cruzamento para Derek, que cabeceou sem a direção do gol.



Com 15 minutos, foi a vez de Wenderson invadir a área da Ponte Preta e bater cruzado para a boa defesa de Vinicius. No rebote, Derek isolou a finalização e perdeu outra chance de abrir o placar em Campinas.



Ao decorrer da primeira etapa, a Macaca foi diminuindo o ritmo do ataque alvirrubro e passou a levar perigo ao gol de Muriel, sobretudo com jogadas criadas por Elvis. Com 25 minutos, a Ponte encaixou jogada em velocidade e chegou próxima de abrir o marcador com Brandão, que finalizou por cima da meta alvirrubra.



O Náutico não conseguiu retomar o jogo intenso que começou a partida e viu a Ponte Preta aumentar a sua imposição, sendo agressiva principalmente em jogadas aéreas.



Na marca dos 40 minutos, a Ponte Preta aproveitou um roubo de bola para acelerar ataque nas costas da defesa alvirrubra e abrir o placar em Campinas. David da Hora acertou passe em profundidade para Brandão, que carregou e finalizou com categoria na saída de Muriel.



Segundo tempo



Precisando dar respostas após um primeiro tempo de pouco desempenho, o técnico Hélio dos Anjos retornou do intervalo com as entradas do lateral Ryan Carlos e do meia Pato Núñez.



Com apenas três minutos, o Náutico já assustou o gol pontepretano. De longa distância, Jean Carlos arriscou cobrança de falta direta pra o gol, parando em boa intervenção de Vinicius. Dois minutos depois, o camisa 10 alvirrubro finalizou pela rede do lado de fora em outra falta cobrada.



A Macaca respondeu ao bom início do Náutico e voltou a criar oportunidades de gol depois dos 10 primeiros minutos. A equipe mandante obrigou Muriel a fazer duas intervenções em um intervalo de apenas um minuto.



Em um momento de mais instabilidade no jogo, o Náutico conseguiu chegar ao gol de empate. Em jogada que iniciou com Luiz Cláudio, que foi acionado no lugar de Kauã Maranhão, Wenderson finalizou cruzado e Borasi desviou trajetória da bola para o gol, na marca dos 19 minutos.



Após o gol de empate, o Timbu passou a se impor mais no jogo e foi o protagonista das principais ações ofensivas. A equipe pernambucana, porém, enfrentou dificuldades no último passe para criar chances claras de gol.



Já aos 38 minutos, o Náutico sofreu um duro golpe na sua busca pelo gol da virada. O meia Pato Núñez deixou o braço no adversário, levou o segundo cartão amarelo e fez o Timbu ter um jogador a menos nos minutos finais. Já nos acréscimos, o Náutico também perdeu o zagueiro Betão, que foi expulso direto após fazer falta como o último homem.





Ficha do jogo

Ponte Preta: 1

Vinicius; Diego Leão, Gustavo Almeida (Daniel) e Sergio Palacios; Daniel Baianinho, Léo Gomes, André Lima, Elvis e Juan (Miguel); David da Hora (Matheus Sozia) e Brandão (Gustavo Telles). Técnico: Márcio Zanardi.

Náutico: 1

Muriel, Arnaldo (Reginaldo), Betão, Gustavo Henrique (Wanderson) e Igor Fernandes (Ryan Carlos); Léo Índio (Pato Núñez), Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão (Luiz Cláudio). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Gols: Brandão (40’ / 1T); Borasi (19’ / 2T)



Cartões amarelos: Léo Índio, Borasi, Arnaldo, Pato Núñez (Náutico); André Lima e Diego Leão (Ponte Preta)



Cartões vermelhos: Pato Núñez e Betão (Náutico)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Árbitro: Júlio César Pfleger (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

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