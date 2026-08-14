Ponte Preta x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 22ª rodada da Série B

Equipe do Náutico na Série B (Rafael Vieira/CNC)

Buscando engatar boa sequência na Série B do Campeonato Brasileiro, para se afastar de vez da zona de rebaixamento, o Náutico visita a Ponte Preta nesta sexta-feira (14), às 19h30. O Timbu encara o lanterna da competição em partida válida pela 22ª rodada, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Depois de acumular uma forte sequência negativa e despencar na tabela de classificação, o Náutico vem se reabilitando e já soma três jogos de invencibilidade. Os resultados fizeram o Timbu se estabilizar na 14ª posição, com 26 pontos conquistados.

A Ponte Preta, por sua vez, recebe o Timbu em situação praticamente irreversível na Segundona. A Macaca está afundada na lanterna da competição e somou apenas 9 pontos após 21 rodadas. A distância do clube paulista para o primeiro time de fora da zona da degola já é de 16 pontos.

Este, aliás, será o quarto encontro entre Náutico e Ponte Preta em menos de um ano. Ainda durante a Série C de 2025, as equipes se enfrentaram no quadrangular de acesso, com uma vitória da Macaca e um empate no recorte. No primeiro turno da atual Série B, os alvirrubros levaram a melhor e venceram por 1 a 0 no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Náutico

O Timbu contará com novidades no setor de meio-campo para o duelo. O técnico Hélio dos Anjos promoverá a entrada de Léo Índio na vaga de volante, formando dupla com Wenderson, que retorna de suspensão. Com a mudança concretizada, Gustavo Henrique deverá ser a opção para a zaga.

Outro jogador que volta a ficar à disposição é o atacante Derek. O atleta não atuou contra o Atlético-GO por questão contratual e deverá recuperar posição na ponta esquerda do ataque.

O restante do time alvirrubro seguirá a base que vem atuando nos últimos jogos. A comissão técnica seguirá sem poder contar com o lateral Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e os atacantes Júnior Todinho, Paulo Sérgio e Vinícius, todos no departamento médico.

Ponte Preta

Com problemas graves no elenco devido à crise financeira que vem enfrentando, a Ponte Preta terá dificuldades na escalação contra o Náutico. O técnico Márcio Zanardi contará apenas com 17 jogadores do elenco profissional disponíveis. O treinador da Macaca utilizará três atletas das categorias de base para compor o banco de reservas.

Em relação aos desfalques, a equipe não terá o lateral Kevyson, que sofreu uma grave lesão na última rodada. Os defensores Júlio e Lucas Cunha também desfalcam o time por suspensão, enquanto o zagueiro Márcio Silva deixou o clube devido aos recorrentes atrasos salariais.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Arnaldo, Betão, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Léo Índio, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Ponte Preta: Vinicius; Diego Leão, Gustavo Almeida e Sergio Palacios; Daniel Baianinho, Léo Gomes, André Lima, Elvis e Diego Porfírio; David da Hora e Brandão. Técnico: Márcio Zanardi.



Horário: 19h30



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)



Árbitro: Júlio César Pfleger (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)



Transmissão: X Sports (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e SportyNet (YouTube).



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