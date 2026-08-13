Náutico terá mudanças no meio-campo para encarar a Ponte Preta; confira provável escalação

Léo Índio, defensor do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico deverá contar com mudanças em sua escalação inicial para encarar a Ponte Preta nesta sexta-feira (14), às 19h30, no Moisés Lucarelli. As novidades devem se concentrar principalmente no setor de meio-campo, segundo o próprio técnico Hélio dos Anjos.

Em entrevista coletiva nas vésperas da partida, o comandante alvirrubro externou que pretende utilizar Léo Índio na função de volante, promovendo a entrada de Gustavo Henrique na zaga. Além de Léo Índio, outra novidade no setor de meio-campo será Wenderson, que retorna de suspensão e deve iniciar entre os titulares.

“Possa ser que eu faça uma pequena mexida no setor estrutural da equipe no meio-campo. O Léo Índio já mostrou, para mim, que ele é o jogador que contratamos porque faz tudo isso. Possa ser que eu comece com ele como primeiro volante e volta o Gustavo (Henrique)”, externou.

Além do setor central, o Timbu também ganhará uma nova alternativa para o sistema ofensivo. O atacante Derek volta a ficar disponível após não poder atuar contra o Atlético-GO por questão contratual, devendo ser a opção pela esquerda do ataque.

Em relação ao departamento médico, o clube alvirrubro segue sem poder contar com Paulo Sérgio, Matheus Ribeiro e Luiz Felipe, todos com lesões de maior complexidade. Os atacantes Vinícius e Júnior Todinho, entretanto, já vivem fase final de recuperação, mas ainda não devem ser relacionados para o jogo em Campinas.

Provável escalação do Náutico:

Muriel, Arnaldo, Betão, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Léo Índio, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão.

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