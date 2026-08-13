Técnico do Náutico garante ambiente controlado em meio a atrasos salariais: "O mais atrasado é o meu"

Hélio dos Anjos garantiu que a questão financeira segue sem afetar o dia a dia do Náutico

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Enquanto busca retomar os seus melhores momentos na Série B, o Náutico também convive com uma questão incômoda no extracampo. O Timbu segue com problemas para quitar os salários do clube, resultando em atrasos nos vencimentos nos últimos meses.

Segundo o técnico Hélio dos Anjos, porém, a questão financeira não vem afetando o dia a dia de trabalho do clube. O treinador alvirrubro garantiu que o ambiente está controlado sob o seu comando. Hélio também revelou que o seu salário é o mais atrasado dentro do clube.

“Continua sem afetar (salários atrasados). No dia que eu não tiver o controle disso, eu não sirvo para comandar. O salário mais atrasado aqui é o meu. Você já me viu chegar aqui e não trabalhar? É a vida. E eu confio em quem dirige o clube. O Bruno (Becker) passou todas as situações para resolver o problema”, externou Hélio dos Anjos.

“Comando é comando. Comando não tem direito, tem obrigação. A minha obrigação aqui é manter todo mundo em um bom trabalho, todo mundo em um espírito bom. Os jogadores não mudaram nada na preparação, no dia a dia e na convivência”, concluiu.

Próximo compromisso

O Náutico volta a campo pela Segundona nesta sexta-feira (14), quando visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, às 19h30. O Timbu é o 14º colocado na tabela de classificação, com 26 pontos, enquanto a Macaca é a lanterna, com apenas 9 pontos conquistados.



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