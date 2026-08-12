Ex-presidente do Conselho detalha plano de Recuperação Judicial do Náutico: "Não é tão simples de pagar"

Alexandre Carneiro, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Náutico (Sandy James / DP Foto)

Com o seu plano já aprovado pelos credores da Recuperação Judicial, o Náutico vem iniciando a etapa dos pagamentos acordados de suas dívidas. O clube terá que cumprir os prazos estabelecidos para não sofrer intercorrências na RJ durante os próximos anos.

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Carneiro, detalhou o plano de pagamento do Náutico. Alexandre avaliou positivamente o processo de Recuperação Judicial, mas ressaltou os desafios para honrar os pagamentos.

“Foi aprovado um plano de Recuperação (Judicial), claro, bom. Pela situação real, é um plano que vai dar uma chance para o nosso futuro. E esse foi o objetivo quando a gente entrou com a Recuperação Judicial lá atrás (gestão passada), que seria casada com a indenização da Arena e a questão da verba do Grupo Mateus”, externou o ex-presidente do Conselho.

“O plano não é tão simples de pagar. Tem que ser encarado com muita responsabilidade. Existe um prazo correndo para que seja realizada a transação tributária. Termina em novembro, se não me engano, para o Náutico fazer essa transação na Fazenda Nacional. Então esse é o desafio, e que a gente espera que seja concretizado”, concluiu.

A entrevista completa com Alexandre Carneiro e os debates sobre os bastidores do Náutico podem ser conferidos no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O podcast Futebol Diario vai ao ar ao vivo todos os dias, a partir das 10h.



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