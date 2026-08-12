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Ao vivo: Podcast Futebol Diario entrevista Alexandre Carneiro, ex-presidente do conselho do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Raphael Brasil

Publicado: 12/08/2026 às 07:36

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Alexandre Carneiro atuando como presidente do Conselho Deliberativo do Náutico/Tiago Caldas/CNC

Alexandre Carneiro atuando como presidente do Conselho Deliberativo do Náutico (Tiago Caldas/CNC)

No episódio desta quarta (12), recebemos o ex-presidente do Conselho do Náutico, Alexandre Carneiro, dando sequência à série de entrevistas do Futebol Diario.

o programa acontece de segunda a sexta às 10H, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV. E conta com a participação e interatividade do espectador.

Futebol Diario , Náutico , podcast
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