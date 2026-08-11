Ex-presidente do Náutico sobre caso Marcelo Passos em 2001: "Se vendeu"

André Campos, ex-presidente do Náutico, (Sandy James/DP Foto)

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, nesta terça-feira (11), o ex-presidente do Náutico, André Campos, relembrou um dos episódios mais polêmicos do futebol pernambucano: o caso Marcelo Passos. O ex-meio-campista, vice-campeão brasileiro em 1995 pelo Santos, defendia o Timbu em 2001 e foi alvo de várias acusações de suborno após o jogo contra o Sport, pelas semifinais Copa do Nordeste daquele ano.

O assunto veio à tona no programa durante outro Clássico dos Clássicos daquele ano de 2001, pelo Campeonato Pernambucano, relembrado no programa. O Náutico teve Marcelo Fernandes (hoje técnico do Botafogo-PB) expulso. “Muita gente suspeitou que Marcelo Fernandes tinha se vendido e não teve nada disso. Foi uma crise e a gente já vinha do trauma de Marcelo Passos. Todo mundo do futebol pernambucano sabe da história de Marcelo Passos. Passos se vendeu”, afirmou André Campos.

Veja a entrevista completa no Canal do Youtube do Diario de Pernambuco.

“Marcelo Passos causou uma série de problemas para gente e foi visto no antigo Hotel Miramar, na Rua Navegantes (Boa Viagem), almoçando com a diretoria do Sport na semana do jogo. Mandamos uma pessoa lá, mas não podíamos dispensar Marcelo de imediato porque sempre tem aquela panelinha de jogador. Marcelo era craque e uma referência. Precisávamos criar os fatos para que o elenco pedisse a saída de Marcelo Passos. E foi o que aconteceu”, relatou André Campos.

O Diario de Pernambuco procurou o ex-meia Marcelo Passos. Atualmente com 55 anos e morando em Santos, ele se mostrou desconfiado com o primeiro contato. “É uma mentira que tem muito anos e não sei o motivo de voltarem com isso. Não tenho muito o que falar. Eu vou processar ele (André Campos)”, afirmou o ex-jogador, dando sinais de que queria desligar o telefone. “Estou na estrada. Está ruim para falar”, argumentou.



Porém, aos poucos, Marcelo foi falando mais sobre o tema e não poupou detalhes. “Eles alegam que eu me reuni com a diretoria do Sport na semana do jogo?. Eu não fiz nada disso. Eu tive sim uma lesão antes do jogo. Na véspera da partida (semifinal contra o Sport), eu abri o músculo do femoral e Júlio Espinoza mandou eu ir para o vestiário e não falar nada. Eu era um jogador importante, o craque do time. Mesmo assim eu fui para o jogo lesionado. Não conseguia bater na bola que sentia dor. Pode analisar as imagens. E eu posso provar tudo isso”, relatou Marcelo.

Em 2001, o Náutico foi campeão pernambucano e evitou que o Sport também chegasse ao hexacampeonato estadual. O Leão, depois que eliminou o Timbu nessa polêmica semifinal do Nordestão, perdeu a decisão para o Bahia. Ainda nesse ano, Marcelo Passos foi contratado pelo Sport para o Campeonato Brasileiro.

O Futebol Diario vai ao ar de segunda a sexta, ao vivo, às 10h, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco – Diario de Pernambuco TV.

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