Náutico amarga 5ª pior campanha como mandante na Série B

O Timbu vem tropeçando e somou menos da metade dos pontos em disputa nos Aflitos

Jogadores do Náutico em partida nos Aflitos pela Série B (Rafael Vieira / CNC)

Historicamente conhecido como uma das grandes armas do Náutico, o estádio Esportes da Sorte Aflitos não vem surtindo o mesmo efeito durante a Série B de 2026. Com o empate contra o Atlético-GO e mais um jogo sem vitória em casa, o Timbu amarga atualmente a 5ª pior campanha como mandante da competição.

Os alvirrubros colecionaram tropeços e somaram menos da metade dos pontos em disputa dentro dos seus domínios. Em 10 jogos nos Aflitos, o Náutico conta com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, possuindo um aproveitamento de 46,7%.

Somando apenas 14 de 30 pontos possíveis, o Timbu se coloca como o 16º no quesito na atual Série B. Atrás dos pernambucanos estão apenas o Londrina, com 12 pontos, o São Bernardo, com 11, e América-MG e Ponte Preta, com 6 pontos cada.

A campanha do Timbu é igual à do CRB, porém o clube alagoano tem um saldo superior atuando em casa. O Náutico tem saldo positivo de um, tendo marcado nove gols e sofrido oito, enquanto o Galo da Pajuçara marcou 18 gols e sofreu 14 em seus domínios.

Buscando reencontrar os bons momentos diante do seu torcedor, o Timbu realizará a maior parte dos seus jogos em casa no restante da Série B. A equipe pernambucana atuará por mais nove ocasiões nos Aflitos, enquanto sairá para jogar fora de casa em outras oito oportunidades.

Situação incomoda



Após o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO no último domingo (9), o técnico Guilherme dos Anjos admitiu incômodo com os resultados em casa. Segundo o comandante, o Timbu tem possibilidades de evoluir o seu desempenho diante da torcida.



“Incomoda (campanha). Acho que a gente tem condições de evoluir em inúmeros aspectos para se jogar melhor dentro de casa. É o nosso jogo? Sem dúvida. É a nossa postura? Sem dúvida. É o nosso gramado? Sem dúvida. É que eu preciso acelerar mais o jogo, é um jogo de proposição? São vários aspectos que incomodam, mas não é algo que tira o nosso sono”, disse o treinador.



Campanha fora equilibrada

A campanha do Náutico longe do Recife ajuda a equilibrar o desempenho do time na Segundona. Atualmente, o clube alvirrubro é o 9º melhor visitante, com 12 pontos conquistados em 11 jogos. A campanha dos pernambucanos conta com três vitórias, três empates e cinco derrotas.

O próximo compromisso da equipe, aliás, será na condição de visitante. O Timbu irá a Campinas visitar a Ponte Preta pela 22ª rodada, em duelo que acontece nesta sexta-feira (14), às 19h30, no Moisés Lucarelli.

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