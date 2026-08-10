Técnico do Náutico fala sobre montagem do elenco e ressalta objetivo dos 45 pontos

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro após uma longa sequência negativa, o Náutico chegou ao terceiro jogo de invencibilidade ao empatar com o Atlético-GO no último domingo (9). O resultado de 1 a 1, porém, fez a equipe alvirrubra cair para a 14ª posição, com 26 pontos após 21 rodadas disputadas.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Guilherme dos Anjos voltou a destacar o foco do clube na permanência na Segundona. O treinador ressaltou o objetivo de somar 45 pontos para depois projetar novas metas na competição.

“O objetivo está muito claro desde o início. Acho que desde janeiro eu não mudo aquilo que a gente preconiza aqui dentro: fazer os 45 pontos e, etapa a etapa, entender até onde a gente vai poder galgar. Essa frase, inclusive, está bem pautada por mim, pelo professor (Hélio dos Anjos) e pelo Bruno (Becker) também”, externou Guilherme dos Anjos.

O comandante alvirrubro também aproveitou para falar sobre a montagem do elenco do Náutico durante a disputa da Série B. Guilherme, que é um dos principais responsáveis pelo mercado alvirrubro, falou sobre a postura adotada e admitiu dificuldades financeiras para a captação de atletas.

“Nós ainda pretendemos buscar um a dois atletas. Precisamos entender que, caso a gente busque dois ou mais um terceiro, talvez a gente tenha que mexer com uma saída. O clube foi muito claro com a questão do orçamento, ele diminuiu um pouco. Buscamos dar uma reduzida e fazer buscas dentro da realidade do Náutico. E as buscas, ao meu ver, até o momento, vêm surtindo um efeito positivo pontualmente”, falou o treinador.

“Nós sempre buscamos tratar as coisas com muita clareza. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, não posso fazer nada. Eu não vou ficar aqui jogando confete falando que vamos trazer X, Y e Z. Precisamos melhorar a infraestrutura e o nosso orçamento passo a passo na busca por recursos. Quem achar que vai melhorar em uma competição, vai amargar o que aconteceu aqui outras vezes. Enquanto a gente tiver aqui, é dessa forma”, concluiu.

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