Náutico x Atlético-GO: veja onde assistir, horário e escalações pela 21ª rodada da Série B

Jean Carlos, meia do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Na busca de engatar uma sequência positiva na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico recebe o Atlético-GO neste domingo (9), às 16h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. A partida será válida pela 21ª rodada e terá transmissão da TV Globo, Sportv e Premiere.

Após passar um momento turbulento, em que ficou oito jogos sem vitória, o Timbu se reabilitou na Segundona com uma vitória sobre o Londrina e um empate fora de casa contra o líder Criciúma.

Os pontos conquistados afastaram o time pernambucano da zona de rebaixamento. Os alvirrubros chegam para a retomada da Série B como 13º colocados, com 25 pontos.

O Atlético-GO, por sua vez, vem de quatro jogos de invencibilidade na competição e subiu na tabela de classificação, assumindo a 7ª posição com 31 pontos.

O Timbu e o Dragão se reencontram após duelo no primeiro turno. Na ocasião, o Náutico levou a melhor e venceu por 2 a 1 em Goiânia, ainda pela 2ª rodada da Série B.

Náutico

Os técnicos Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos enfrentarão problemas para escalar a equipe. Ao todo, o Timbu terá seis desfalques confirmados para encarar o Dragão, por diferentes motivos.

Por ordem de lesão, a equipe não contará com o lateral Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e os atacantes Júnior Todinho e Vinícius. Matheus e Luiz se recuperam de lesões mais graves e ainda não têm data para retorno aos gramados. Todinho também ainda se recupera de uma lesão muscular de grau 3. Vinícius, por sua vez, já iniciou transição física após lesão, mas ainda não terá condições de jogo para este domingo.

Para completar a lista de desfalques, o Timbu também terá a ausência do volante Wenderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do atacante Derek, que pertence ao Atlético-GO e não atuará por questão contratual.

Em compensação, o Náutico ganha o retorno após cumprir suspensão de Igor Fernandes, que pode atuar como zagueiro e lateral-esquerdo. Com relação às reposições para os desfalques, Auremir e Samuel devem ganhar vagas na dupla de volantes. No ataque, a expectativa é de que Victor Andrade, Borasi e Reginaldo briguem por vaga nas pontas alvirrubras.

Atlético-GO

O Atlético-GO também tem baixas importantes para o jogo no Recife. O técnico Roger Silva não poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Lopes e o atacante Marrony, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Em contrapartida, o Dragão contará com alguns dos reforços na atual janela de transferências. Ao todo, 10 jogadores já chegaram ao clube goiano. A expectativa é de que o lateral Yuri Silva (ex-Náutico) e o atacante Matheusinho já possam aparecer entre os titulares.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel, Auremir, Jean Carlos; Victor Andrade (Reginaldo), Borasi e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Atlético-GO: Paulo Vitor, Ewerthon, Júnior Barreto, Adriano Martins e Yuri Silva; Leandro Vilela, Igor Henrique e Matheusinho; Geovany Soares, Léo Tocantins e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.



Horário: 16h



Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Recife)



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Thayse Marques Fonseca (ambos do RJ)

VAR: José Ricardo Vasconcelos Laranjeira (AL)



Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).



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