Jogo contra o Atlético-GO é marcado por reencontros no Náutico

O Náutico terá pelo caminho velhos conhecidos no duelo contra o Dragão na Série B

Roger Silva, técnico do Atlético-GO (Divulgação / Atlético-GO)

Buscando manter a sua fase de reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico recebe o Atlético-GO neste domingo (9), às 16h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. O duelo, válido pela 20ª rodada, é marcado por reencontros com velhos conhecidos do Timbu.

O principal reencontro fica por conta do técnico Roger Silva. O comandante chegou ao Dragão há quatro rodadas após passagens de pouco impacto por América-MG e Sport em 2026. Somando as outras equipes, esta será a quarta vez que Roger enfrenta o Náutico no ano.

Os dois principais encontros ocorreram na final do Campeonato Pernambucano. Após um empate na ida e uma vitória acachapante por 3 a 0 na volta, o Sport de Roger Silva levou a melhor sobre o Timbu e conquistou o título estadual.

A passagem pela Ilha do Retiro, porém, foi curta. O técnico reencontrou o Náutico no comando do América-MG, já pela 8ª rodada da Série B. Na ocasião, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos levaram a melhor e venceram por 4 a 0 nos Aflitos.

Com uma vitória, um empate e uma derrota, Roger Silva retorna ao Recife buscando vencer o duelo pessoal contra o Náutico na temporada. Após a final do Pernambucano, inclusive, Guilherme dos Anjos demonstrou incômodo com as falas de Roger sobre conhecer mais o clube alvirrubro que os próprios profissionais que trabalham nele.

Reencontro com ex-jogadores

Para além da área técnica, o Náutico também terá pela frente rostos conhecidos dentro de campo. O reencontro mais destacado acontece com o lateral-esquerdo Yuri Silva. O defensor deixou o Timbu na atual janela de transferências e deverá estrear pelo Dragão justamente contra os alvirrubros.

Yuri Silva foi contratado na atual temporada pelo Náutico. Após bom início de Campeonato Pernambucano, o jogador perdeu espaço e deixou de fazer parte dos planos, totalizando 21 jogos e quatro assistências pela equipe.

Outro jogador com passagem no Timbu é o atacante Gustavo Maia. O atleta de 25 anos disputou a temporada de 2025 nos Aflitos, sendo destaque com seis gols marcados e uma assistência em 19 jogos.

O atacante de lado de campo deixou o Náutico para atuar pelo rival Sport na temporada seguinte. Sem espaço no Leão da Ilha, Gustavo Maia foi contratado na atual janela de transferências pelo Dragão.

A lista ainda se estende para o caso do volante Leandro Vilela. O jogador assinou um pré-contrato com o Náutico no início da temporada, mas não seguiu no clube após avaliações físicas. Vilela acertou sua ida para o Atlético-GO após o ocorrido e já conta com 21 jogos em 2026, sendo titular da equipe na Série B.

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