Raio-X: Adversário do Náutico, Atlético-GO conta com força do mercado e bom início de Roger Silva
O Dragão vem se recuperando na Série B e encara o Náutico neste domingo (9) como 7º colocado
Publicado: 08/08/2026 às 08:00
Atlético-GO apresenta atacantes Gustavo Maia e Matheusinho (Divulgação / Atlético-GO)
Próximo adversário do Náutico na Série B, o Atlético-GO chega para o confronto deste domingo (9), às 16h, vivendo boa fase na competição. O Dragão visita o Timbu no estádio Esportes da Sorte Aflitos contando com o bom início de trabalho do técnico Roger Silva e a sua força no mercado de contratações.
O comandante de 41 anos chegou ao clube goiano para substituir Eduardo Souza após início de Segundona abaixo das expectativas. Roger foi contratado como uma aposta depois de não conseguir engrenar trabalhos no Sport e no América-MG em 2026.
Em apenas quatro jogos, o treinador recuperou a equipe e engatou sequência de três vitórias e um empate. Os resultados colocaram o Atlético-GO na parte de cima da tabela, atualmente ocupando a 7ª posição, com 31 pontos.
Força do mercado
Promovendo uma reformulação no elenco para mudar o seu rumo na Série B, o Atlético-GO foi agressivo no mercado. Depois de resolver o seu Transfer Ban, onde estava impedido de registrar novos jogadores, o Dragão já anunciou 10 reforços na atual janela de transferências.
Entre as principais contratações se destacam o volante Netinho, os laterais Warley e Yuri Silva, vindo do Náutico, o meia David Terans e os atacantes Gustavo Maia, Matheusinho, Kahiser Lenis e João Pedro.
Contra o Timbu, a expectativa é de que alguns dos reforços já possam entrar em campo. Em relação aos remanescentes, o destaque da equipe vem sendo o centroavante Gustavo Coutinho, que já soma nove gols na atual Série B.
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