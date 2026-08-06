Náutico tem ao menos cinco desfalques para duelo contra o Atlético-GO

Por questão disciplinar, contratual e de lesões, o Náutico contará com ausências para o jogo deste domingo (9)

Técnicos do Náutico, Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos (Rafael Vieira / CNC)

Retornando a campo na Série B após duas semanas, o Náutico terá que lidar com uma lista de desfalques para o jogo contra o Atlético-GO. O Timbu e o Dragão se enfrentam neste domingo (9), às 16h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Por questão disciplinar, a equipe do técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o volante Wenderson, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Criciúma na última rodada. Ainda na posição, o clube alvirrubro também terá a baixa de Luiz Felipe, que sofreu uma lesão muscular de grau 3 no mesmo duelo contra o Carvoeiro.

Ainda em relação aos problemas físicos, o Náutico também não contará com o lateral Matheus Ribeiro, que fraturou a tíbia e está praticamente fora da temporada. Quem seguirá fora também é o atacante Júnior Todinho, ainda em recuperação de uma lesão muscular na coxa.

Para completar a lista considerável de ausências, o Timbu também não terá à disposição o atacante Derek. O jogador pertence ao Atlético-GO e não entrará em campo por força contratual.

Em compensação às ausências, a comissão técnica alvirrubra ganhará o retorno do lateral-esquerdo Igor Fernandes. O defensor volta de suspensão e tem tendência a ser titular contra o Dragão.

Expectativa por Vinícius

Referência ofensiva do Náutico na temporada, Vinícius vive fase final de recuperação de uma lesão de grau 3. O jogador de 33 anos já realiza trabalhos no campo com bola e pode ser relacionado para o jogo deste domingo.

Pela longa inatividade, a presença de Vinícius ainda é tratada como dúvida. Se estiver apto, o camisa 7 deverá iniciar no banco de reservas, já que não entra em campo desde o dia 28 de junho, contra o Goiás, quando sofreu o problema muscular.



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