Náutico encaminha contratação do meia Pato Núñez, vindo do Amazonas

Pato Núñez, ex-jogador do Amazonas (João Normando / Amazonas FC)

O Náutico segue ativo no mercado e tem mais uma contratação encaminhada para a sequência da Série B. Trata-se do meia argentino Pato Núñez, ex-Amazonas. O jogador chegaria ao Timbu como reposição para a saída de Dodô, que deixou o clube de maneira conturbada para atuar no futebol da Coreia do Sul. A informação da negociação foi dada inicialmente pelo GE.

Pato Núñez tem 27 anos e vinha disputando a Série C do Campeonato Brasileiro pela Onça Pintada. Em 2026, o meia fez 20 jogos e distribuiu duas assistências no Amazonas. Ainda na atual temporada, Núñez também vestiu a camisa do Carlos Renaux e teve duas participações para gol em seis jogos disputados.

Na carreira, Patricio “Pato” Núñez também conta com passagens pelo César Vallejo, do Peru, e por Deportivo Morón, Tristan Suárez, Almirante Brown e Aldosivi, todos da Argentina.

O atleta argentino já se despediu do Amazonas através de suas redes sociais e deverá ser anunciado pelo Náutico em breve. Se for regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Núñez já poderá ser relacionado contra o Atlético-GO, neste sábado (9).

Caso a contratação seja concretizada, Pato Núñez será o quinto reforço do Timbu na atual janela de transferências. Já chegaram ao clube o zagueiro Léo Índio, o lateral-esquerdo Ryan Carlos, o meia Jean Carlos e o atacante Benjamín Borasi.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.