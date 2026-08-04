Para buscar classificação aos playoffs, Náutico precisa de aproveitamento do vice-líder da Série B

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), se o Náutico chegar aos 57 pontos terá grande probabilidade de terminar entre os seis primeiros

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Rafael Vieira / CNC)

Se reabilitando na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro após longa sequência negativa, o Náutico virou o turno da competição somando quatro pontos nos últimos dois jogos. Os resultados permitiram à equipe alvirrubra respirar na briga contra o rebaixamento e voltar a sonhar com a disputa por uma vaga nos playoffs de acesso.

Após 20 rodadas disputadas da Segundona, o Timbu ocupa atualmente a 13ª posição, com 25 pontos conquistados. O primeiro time dentro do G6, grupo de classificação, é o Novorizontino, com 33.

Segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 57 pontos é a marca mínima para um time ter mais de 50% de chances de classificação entre os seis primeiros colocados. Os estudos indicam, aliás, 69% de chances com essa pontuação, distante dos 48% de probabilidade caso um time termine com 56 pontos.

Para chegar ao “número mágico”, o Náutico precisará somar mais 32 pontos no restante da Série B. Com apenas 18 rodadas a serem disputadas, os alvirrubros necessitam de um aproveitamento superior a 59% a partir de agora.

Dentro da Série B, apenas o líder Criciúma conta com um aproveitamento superior ao almejado pelo Timbu. O Carvoeiro hoje ostenta 66% de aproveitamento em relação aos pontos disputados. Quem mais se aproxima desses números são o vice-líder Juventude e o 3º colocado Operário-PR, ambos com 58% de aproveitamento até aqui.

A UFMG também calcula as possibilidades individuais do Náutico dentro da competição. A equipe pernambucana conta com remotos 0,6% de chances de terminar entre os dois primeiros colocados e acessar a Série A de maneira direta. Para conquistar um lugar no G6 ao fim das 38 rodadas, o Timbu conta atualmente com 7,4% de chances.

Briga contra o rebaixamento

Estando apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, o Náutico ainda olha pelo retrovisor a briga para escapar do descenso. Segundo a matemática, o Timbu é o sétimo time com maior chance de queda e possui 13% de probabilidade de ser rebaixado.

A margem considerada segura para evitar o rebaixamento segue sendo a de 45 pontos, que hoje representa apenas 8% de probabilidade de queda, segundo a UFMG. Somar até 43 pontos ainda indica uma tendência maior de permanência, com apenas 35% de chances de descenso.

Próximo compromisso

O Náutico tenta aproveitar o momento de maior estabilidade para engatar o terceiro jogo de invencibilidade na Série B. O Timbu receberá o Atlético-GO no próximo domingo (9), às 16h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.



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