Leonai deixa o Náutico e encaminha ida ao futebol colombiano
O volante de 31 anos deixou de fazer parte dos planos e acertou a sua rescisão de contrato com o Náutico
Publicado: 04/08/2026 às 15:18
Leonai Souza, volante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)
Promovendo ajustes no elenco para o segundo turno da Série B, o Náutico acertou a saída do volante Leonai. O jogador de 31 anos deixou de fazer parte dos planos alvirrubros e teve a sua rescisão oficializada na última segunda-feira (3), por meio do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Após realizar o distrato com o Timbu, Leonai tem caminho aberto para acertar com um novo clube e está próximo de ser contratado pelo Millonarios, da Colômbia.
Pelo Náutico, o volante não conseguiu corresponder às expectativas geradas por sua contratação após a carreira construída no futebol sul-americano. Ao todo, foram apenas 10 jogos em sua breve passagem pelos Aflitos, todos pela Série B.
Leonai foi o nono jogador a deixar o Náutico na atual janela de transferências. Além dele, também saíram da equipe o goleiro Arthur, o zagueiro Fagner Alemão, o lateral-esquerdo Yuri Silva, o volante Ramon Carvalho, os meias Felipe Cardoso e Dodô e os atacantes Juninho e Felipe Saraiva.
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