Podcast Futebol Diario debate declaração de Jean Carlos, do Náutico, sobre Dodô: "Laranja Podre"

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Dodô, meia do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

No segundo episódio do Podcast Futebol Diario, nesta terça (04), vamos repercutir a forte declaração de Jean Carlos, do Náutico, sobre o ex-companheiro de clube Dodô. O camisa 20 se referiu ao meia como "laranja podre", pelo fato da sua turbulenta saída do Timbu via justiça.

Também vamos tratar das novidades sobre a SAF do Santa Cruz e movimentações de reforços do Sport.

O programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.