diariodepernambuco.com.br
Náutico
VÍDEO

Podcast Futebol Diario debate declaração de Jean Carlos, do Náutico, sobre Dodô: "Laranja Podre"

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Raphael Silveira Brasil

Publicado: 04/08/2026 às 09:46

Seguir no Google News Seguir

Dodô, meia do Náutico/Rafael Vieira/CNC

Dodô, meia do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

No segundo episódio do Podcast Futebol Diario, nesta terça (04), vamos repercutir a forte declaração de Jean Carlos, do Náutico, sobre o ex-companheiro de clube Dodô. O camisa 20 se referiu ao meia como "laranja podre", pelo fato da sua turbulenta saída do Timbu via justiça. 

Também vamos tratar das novidades sobre a SAF do Santa Cruz e movimentações de reforços do Sport.

O programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.  

B , Carlos , Dodô , Futebol , Jean , Jean carlos , Náutico
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP