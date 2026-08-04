Podcast Futebol Diario debate declaração de Jean Carlos, do Náutico, sobre Dodô: "Laranja Podre"
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 04/08/2026 às 09:46
Dodô, meia do Náutico (Rafael Vieira/CNC)
No segundo episódio do Podcast Futebol Diario, nesta terça (04), vamos repercutir a forte declaração de Jean Carlos, do Náutico, sobre o ex-companheiro de clube Dodô. O camisa 20 se referiu ao meia como "laranja podre", pelo fato da sua turbulenta saída do Timbu via justiça.
Também vamos tratar das novidades sobre a SAF do Santa Cruz e movimentações de reforços do Sport.
O programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.