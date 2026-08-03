Completando 33 anos, Vinícius intensifica recuperação e aumenta expectativa por retorno no Náutico

O próprio clube utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (3) para parabenizar o atacante e exaltar o processo de recuperação realizado pelo jogador

Vinícius, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Referência ofensiva do Náutico desde que retornou ao clube em 2025, Vinícius completou 33 anos nesta segunda-feira (3) em meio a um processo intenso de recuperação de uma lesão muscular. O próprio clube utilizou as redes sociais para parabenizar o atacante e exaltar o trabalho de recuperação que vem sendo feito.

O camisa 7 está sem atuar nas últimas cinco partidas do Timbu na Segundona com uma lesão muscular de grau 3. Aproveitando o hiato sem jogos, o atleta já realiza atividades com bola e aumenta as expectativas por um retorno no próximo compromisso da equipe, quando recebe o Atlético-GO no dia 9 de agosto.

“Aniversário do nosso camisa 7, que segue encarando cada etapa da recuperação com dedicação e determinação, em busca do retorno aos gramados o quanto antes para ajudar o Náutico. Parabéns, Vini! Muita saúde, força e um grande ano pela frente. Estamos juntos”, escreveu o Náutico em suas redes oficiais.

Com Vinícius em campo, o Náutico volta a ter uma de suas lideranças no elenco, além de melhorar sua capacidade ofensiva. Em 25 jogos realizados na temporada, o camisa 7 conta com nove gols marcados e três assistências distribuídas com a camisa alvirrubra.

Parceria com Jean Carlos

Além da alta expectativa por contar novamente com o talento de Vinícius, a torcida alvirrubra também deposita esperança em uma dupla com o meia Jean Carlos. Os dois atletas se reencontram no Náutico após parceria de sucesso nas temporadas 2020 e 2021.

Desde que retornou aos Aflitos, inclusive contando com a influência de Vinícius, Jean Carlos ainda não atuou ao lado do camisa 7. Em seu breve retorno, o meia já tem três jogos realizados, um gol marcado e duas assistências distribuídas.

Situação do Náutico na Série B

Contando com as suas referências técnicas, o Náutico busca um novo momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de passar oito jogos sem vitória, o Timbu vem de quatro pontos nos últimos dois jogos.

Após 20 rodadas disputadas, a equipe dos técnicos Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos ocupa a 13ª posição na tabela, com 25 pontos conquistados. O clube alvirrubro retorna à competição cinco pontos acima do Z4 e oito pontos atrás do G6.



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