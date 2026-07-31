Caso Dodô: presidente nega que o Náutico tenha sido notificado pela CNRD

Presidente Bruno Becker disse que o Náutico não chegou a receber notificação sobre a ação movida pelos advogados de Dodô junto à CNRD

Presidente do Náutico, Bruno Becker (Rafael Vieira/CNC)

Em entrevista coletiva, na manhã desta sexta-feira (31), o presidente Bruno Becker negou que o Náutico tenha sido notificado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputa (CNRD) quanto à ação movida pelos advogados do meia Dodô, que conseguiu a rescisão do seu contrato com o Timbu na quinta.

"Toda manifestação da CRND é enviada por e-mail. Ela não foi enviada para o e-mail da presidência, nem do jurídico e nem do registro. Se tivesse sido enviado para o e-mail que é de praxe nós teríamos, dentro do prazo, respondido", justificou.

Becker lembrou que, no entanto, mesmo que tivesse recebido a notificação, não poderia ter feito nada. Segundo ele, a primeira parcela que o clube precisaria pagar vence somente em fevereiro de 2027.

Durante a coletiva, o presidente alvirrubro exaltou a sua indignação com a atitude do meia Dodô, que chegou a pedir desculpas após seguidas faltas ao treino na tentativa de ser reincorporado ao elenco.

"Os companheiros pediram a permanência dele e acabaram enganados", disse Becker, que elogiou a postura dos outros jogadores do clube.