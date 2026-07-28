Náutico busca aproveitar pausa para retomar melhores momentos na Série B

O Timbu vem se recuperando na competição após sequência negativa de oito jogos sem vitória

Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Rafael Vieira / CNC)

Em reabilitação após uma sequência negativa de oito jogos sem vitória, o Náutico ganhará um respiro na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após engatar dois jogos sem derrota e somar quatro pontos na tabela, o Timbu só voltará a campo daqui a duas semanas.

Depois do empate fora de casa contra o líder Criciúma, o clube alvirrubro tem o seu próximo compromisso apenas no dia 9 de agosto, quando recebe o Atlético-GO no estádio Esportes da Sorte Aflitos, pela 21ª rodada.

Evolução coletiva

O período sem jogos servirá para a comissão técnica alvirrubra promover a evolução coletiva da equipe. Passando por um período de crise técnica, em que os resultados ruins se alinhavam ao desempenho, o Náutico agora terá tempo hábil para reestruturar a equipe.

Procurando novas soluções no elenco, os técnicos Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos poderão dar mais maturidade tática ao Timbu, que contou com novidades em sua escalação nos últimos jogos.

Dentro deste contexto, contratações recentes também ganham boa oportunidade de absorver a metodologia de jogo do time. O zagueiro Léo Índio, o meia Jean Carlos e o atacante Borasi já fizeram suas estreias, mas ainda carecem de um maior entrosamento com o restante dos atletas.

Limpa no DM

Outro ponto importante para o Náutico neste hiato sem jogos é a recuperação dos seus atletas no departamento médico. Em meio aos resultados adversos, o Timbu também sofreu com peças importantes lesionadas.

O meia Dodô, por exemplo, vem tratando uma lesão de grau 1 na coxa e já vive a expectativa de retorno contra o Atlético-GO. O camisa 10 não esteve disponível nos dois últimos jogos.

Ausente há mais tempo com uma lesão muscular de grau 3, o atacante Vinícius já realiza trabalhos de recuperação na fisioterapia e também pode voltar a ficar disponível se evoluir durante as atividades nas próximas semanas.

Mudanças no elenco

Com a janela de transferências aberta, o Náutico também poderá sofrer algumas mudanças em seu elenco antes da próxima rodada da Série B. A expectativa é de que alguns jogadores deixem o clube em meio às mudanças de rota no plantel.

Em compensação, o Timbu segue ativo no mercado e procura oportunidades para contratar novos reforços. A diretoria e comissão técnica trabalham para reforçar a equipe, sobretudo na reposição dos jogadores que vêm deixando os Aflitos.

Soluções para os atrasos salariais

O período sem jogos também poderá servir para o Náutico amenizar a questão financeira. O clube alvirrubro vem sofrendo com atrasos significativos de salários, o que eleva o clima interno em meio à disputa da Série B.

Caso a diretoria consiga arcar com as obrigações financeiras vencidas, o elenco ganharia um novo fôlego para a sequência da competição, diminuindo a situação incômoda dentro do clube e dando uma maior tranquilidade para o desempenho em campo.



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