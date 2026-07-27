diariodepernambuco.com.br
Náutico
LESÃO

Náutico confirma fratura na tíbia de Matheus Ribeiro, que passará longo tempo longe dos gramados

O lateral do Náutico sofreu a grave lesão durante a partida do último domingo (26), contra o Criciúma

Caio Antunes

Publicado: 27/07/2026 às 16:37

Seguir no Google News Seguir

Matheus Ribeiro, lateral do Náutico/Celso da Luz / Assessoria de imprensa C.E.C.

Matheus Ribeiro, lateral do Náutico (Celso da Luz / Assessoria de imprensa C.E.C.)

O Náutico sofreu mais uma baixa em seu elenco no empate do último domingo (26) contra o Criciúma. O lateral Matheus Ribeiro sofreu uma grave lesão na perna durante uma jogada no primeiro tempo da partida no Heriberto Hülse.

Veja também:

Após exames realizados em um hospital em Santa Catarina, foi confirmado que o defensor alvirrubro fraturou a tíbia da perna direita. Segundo o Náutico, Matheus será submetido a um procedimento cirúrgico no retorno ao Recife.

O Timbu também informou que o jogador passa bem e que todo o tratamento será acompanhado pelo departamento médico alvirrubro. Por fim, o clube desejou força e uma pronta recuperação ao atleta.

Prazo para retorno

O tempo médio estimado para o retorno aos gramados após uma fratura na tíbia varia de seis a nove meses, dependendo de fatores relacionados à recuperação do atleta. A expectativa é de que Matheus Ribeiro não atue mais pelo Náutico na atual temporada.


Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Grave lesão , Matheus Ribeiro , Náutico
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP