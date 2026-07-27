Náutico confirma fratura na tíbia de Matheus Ribeiro, que passará longo tempo longe dos gramados

O lateral do Náutico sofreu a grave lesão durante a partida do último domingo (26), contra o Criciúma

Matheus Ribeiro, lateral do Náutico (Celso da Luz / Assessoria de imprensa C.E.C.)

O Náutico sofreu mais uma baixa em seu elenco no empate do último domingo (26) contra o Criciúma. O lateral Matheus Ribeiro sofreu uma grave lesão na perna durante uma jogada no primeiro tempo da partida no Heriberto Hülse.

Após exames realizados em um hospital em Santa Catarina, foi confirmado que o defensor alvirrubro fraturou a tíbia da perna direita. Segundo o Náutico, Matheus será submetido a um procedimento cirúrgico no retorno ao Recife.

O Timbu também informou que o jogador passa bem e que todo o tratamento será acompanhado pelo departamento médico alvirrubro. Por fim, o clube desejou força e uma pronta recuperação ao atleta.

Prazo para retorno

O tempo médio estimado para o retorno aos gramados após uma fratura na tíbia varia de seis a nove meses, dependendo de fatores relacionados à recuperação do atleta. A expectativa é de que Matheus Ribeiro não atue mais pelo Náutico na atual temporada.



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