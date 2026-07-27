Técnico do Náutico cita salários atrasados e exalta jogadores: "Não vai entrar para dentro do campo"

Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)

Em meio ao momento ruim de resultados na Série B, o Náutico também teve que conviver com problemas com atrasos salariais nas últimas semanas. Dentro de campo, a equipe deu respostas após a crise e engatou dois jogos sem derrota, conquistando quatro pontos na tabela.

Após o empate contra o Criciúma no último domingo (26), considerado importante para o Timbu, o técnico Guilherme dos Anjos falou sobre a questão salarial dentro do clube. O comandante alvirrubro fez questão de exaltar o grupo de jogadores, mas admitiu a situação incômoda. Guilherme também garantiu que o clube vem trabalhando para solucionar o problema.

“Infelizmente, estamos passando por momento de salário pesado. É complicado, isso não é fácil. Nós somos um dos cinco clubes da divisão, pelo que eu pude apurar, com salário atrasado. É difícil administrar tudo isso. O clube está, sim, correndo atrás de solucionar esses problemas”, externou Guilherme dos Anjos.

“As pessoas também precisam ter ciência do que esse grupo está batalhando, porque hoje é uma grande demonstração de que isso não vai entrar para dentro do campo. Um mérito muito grande do clube, mas principalmente dos atletas, que, apesar do não combinado, estão tranquilos e cientes de que o clube vai resolver os seus problemas”, concluiu.

Após o empate em Santa Catarina, o Náutico terá uma longa pausa antes de voltar a campo na Série B. O Timbu tem o próximo compromisso apenas no dia 9 de agosto (domingo), quando recebe o Atlético-GO no estádio Esportes da Sorte Aflitos.



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