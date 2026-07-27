Náutico oficializa empréstimo do zagueiro Fagner Alemão para a Inter de Limeira
Náutico libera zagueiro Fagner Alemão por empréstimo para a Inter de Limeira
Publicado: 27/07/2026 às 12:16
Fagner Alemão, zagueiro do Náutico ( Gabriel França / CNC)
O Náutico oficializou a saída do zagueiro Fagner Alemão. Fora dos planos da comissão técnica, o defensor de 35 anos foi emprestado à Inter de Limeira até novembro de 2026. Como o vínculo do atleta com o clube alvirrubro se encerra no mesmo período, a movimentação sela o fim definitivo de sua passagem pelos Aflitos.
Anunciado no início de 2025 como um dos nomes experientes do elenco para a temporada, Fagner Alemão chegou ao Recife respaldado por bagagem no futebol brasileiro, acumulando passagens por equipes como Operário-PR, Avaí, Brusque e Chapecoense.
A trajetória no Timbu, no entanto, ficou longe do esperado por conta de uma grave lesão. Logo nos primeiros jogos do Campeonato Pernambucano de 2025, no confronto diante do Retrô, o zagueiro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. O problema físico exigiu cirurgia e um longo período de recuperação, limitando sua participação a apenas duas partidas com a camisa alvirrubra.
O Clube Náutico Capibaribe comunica o empréstimo do zagueiro Fagner Alemão à Inter de Limeira até novembro de 2026, período em que se encerra o contrato do atleta com o Timbu.— Náutico (@nauticope) July 27, 2026
O Náutico agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas… pic.twitter.com/nXL7AQbLeV