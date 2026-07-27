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Náutico oficializa empréstimo do zagueiro Fagner Alemão para a Inter de Limeira

Náutico libera zagueiro Fagner Alemão por empréstimo para a Inter de Limeira

Paulo Mota

Publicado: 27/07/2026 às 12:16

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Fagner Alemão, zagueiro do Náutico/ Gabriel França / CNC

Fagner Alemão, zagueiro do Náutico ( Gabriel França / CNC)

O Náutico oficializou a saída do zagueiro Fagner Alemão. Fora dos planos da comissão técnica, o defensor de 35 anos foi emprestado à Inter de Limeira até novembro de 2026. Como o vínculo do atleta com o clube alvirrubro se encerra no mesmo período, a movimentação sela o fim definitivo de sua passagem pelos Aflitos.

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Em nota oficial, o clube agradeceu ao jogador. "O Náutico agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira."

Anunciado no início de 2025 como um dos nomes experientes do elenco para a temporada, Fagner Alemão chegou ao Recife respaldado por bagagem no futebol brasileiro, acumulando passagens por equipes como Operário-PR, Avaí, Brusque e Chapecoense.

A trajetória no Timbu, no entanto, ficou longe do esperado por conta de uma grave lesão. Logo nos primeiros jogos do Campeonato Pernambucano de 2025, no confronto diante do Retrô, o zagueiro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. O problema físico exigiu cirurgia e um longo período de recuperação, limitando sua participação a apenas duas partidas com a camisa alvirrubra.

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