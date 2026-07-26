Guilherme dos Anjos destaca entrega do Náutico e valoriza empate com o Criciúma

Guilherme dos Anjos e Hélio dos Anjos, treinadores do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Depois de atravessar uma má fase na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico engatou o segundo jogo sem derrota e empatou com o líder Criciúma neste domingo (26), no Heriberto Hülse.

Após o duelo sem gols, o técnico Guilherme dos Anjos avaliou como positivo o ponto conquistado fora de casa. O comandante alvirrubro também aproveitou para destacar a força e a entrega do elenco na partida.

“Sabíamos da força desse adversário em casa. Eles tiveram dificuldade com a gente no primeiro tempo. E, pela imposição da qualidade técnica e pelo momento psicológico, eles tiveram um segundo tempo muito melhor que o nosso ofensivamente, mas a gente soube sofrer muito bem. Acima de tudo, fomos muito felizes aqui pela estratégia. Um mérito muito grande dos atletas de transferirem tudo aquilo que a gente vinha fazendo”, avaliou Guilherme dos Anjos.

“É uma força muito grande do grupo que voltamos a ter. Uma confiança e uma competitividade. Para mim, teve o enfrentamento dos dois times mais competitivos da divisão: Criciúma e Náutico. São os melhores times fisicamente, na minha opinião. Então, saímos daqui muito felizes com esse ponto”, concluiu.

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