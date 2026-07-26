Lateral do Náutico deixa jogo contra o Criciúma com suspeita de fratura na tíbia

Matheus Ribeiro precisou ser substituído durante o primeiro tempo do jogo e foi levado a um hospital em Santa Catarina

Matheus Ribeiro, lateral do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Durante o empate conquistado fora de casa contra o Criciúma, o Náutico sofreu com uma baixa inesperada. O lateral Matheus Ribeiro precisou deixar o jogo após uma forte dividida à beira do campo, ainda durante o primeiro tempo, em imagens que assustaram o torcedor.

Após o ocorrido, o Timbu divulgou uma atualização sobre a situação do atleta. Segundo o próprio clube, Matheus Ribeiro sofreu um trauma na perna e há suspeita de fratura na tíbia.

O Náutico também confirmou que o defensor foi encaminhado a um hospital em Santa Catarina para a realização de exames complementares. Um boletim sobre o quadro clínico do atleta deverá ser divulgado em breve.

Caso a suspeita de fratura seja confirmada, Matheus Ribeiro deverá perder grande parte do restante da temporada do Náutico. O jogador tem respaldo da comissão técnica e já disputou 14 partidas nesta Série B.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.