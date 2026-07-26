Náutico compete, segura o líder Criciúma e empata sem gols na Série B

Partida entre Criciúma x Náutico na Série B (Celso da Luz / Assessoria de imprensa C.E.C.)

Enfrentando o líder da Série B, o Náutico realizou um jogo competitivo, segurou o Criciúma e ficou no empate por 0 a 0 neste domingo (26), no Heriberto Hülse. O resultado, em partida válida pela 20ª rodada, fez o Timbu se manter distante da zona de rebaixamento da competição, ocupando atualmente a 13ª posição, com 25 pontos conquistados.

Com a sequência de dois jogos de invencibilidade, o Náutico agora terá uma longa pausa na Série B. A equipe alvirrubra só retorna a campo no dia 9 de agosto, quando recebe o Atlético-GO no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

O Criciúma, por sua vez, manteve a liderança da Segundona com o empate. O Carvoeiro chegou aos 40 pontos e tem próximo compromisso também no dia 9 de agosto, contra o Athletic-MG, fora de casa.

O jogo



O Náutico iniciou a partida com boa capacidade de reter a bola, assustando o gol adversário pela primeira vez aos sete minutos, quando Wenderson finalizou de longe para fora. Na marca dos 15 minutos, foi a vez de Jean Carlos arriscar e obrigar a primeira intervenção do goleiro Pedro Santos.



O Criciúma respondeu imediatamente também no chute de fora da área. Após grande lançamento do goleiro, Otero recebeu com liberdade e finalizou por cima do gol.



Com 20 minutos, o Timbu acabou sofrendo com um desfalque inesperado. O volante Luiz Felipe precisou deixar o jogo por um problema físico, dando lugar para a estreia do atacante Borasi na equipe.



O Carvoeiro passou a crescer no jogo e chegou próximo de abrir o placar aos 27 minutos. Em cobrança de falta, Otero bateu com perigo no alto e obrigou boa defesa de Muriel.



O Timbu voltou a levar perigo já aos 37 minutos. Em contra-ataque em velocidade, a bola sobrou para Derek dentro da área, que finalizou por cima do gol. Logo após a chance, o Náutico contou com Muriel para evitar sair atrás no placar. O arqueiro alvirrubro fez duas grandes defesas consecutivas em finalizações de dentro da área.



A primeira etapa chegou ao fim com momento de forte pressão do Criciúma, que utilizou o jogo aéreo para tentar destravar a defesa do Náutico. O Timbu, por sua vez, diminuiu a intensidade que iniciou o jogo, mas se manteve competitivo para sair com o empate.



Segundo tempo



Ainda na primeira etapa, o Náutico perdeu o lateral Matheus Ribeiro com uma fratura na perna. Para o seu lugar, a comissão técnica promoveu a entrada do zagueiro Betão. Após o intervalo, o técnico Hélio dos Anjos também colocou o zagueiro Wanderson, em substituição a Gustavo Henrique.



O Criciúma retornou para o segundo tempo no mesmo ritmo e quase chegou ao gol novamente no jogo aéreo. Após levantamento na área, o atacante Waguininho cabeceou carimbando o travessão alvirrubro, na marca dos 11 minutos.



O time mandante seguiu melhor no jogo e voltou a levar perigo com 27 minutos, em cabeçada do atacante Nicolas rente à trave de Muriel. Mesmo tendo menos posse de bola, o Náutico conseguiu controlar o jogo e neutralizar o ímpeto ofensivo do adversário, que só chegava em bolas alçadas na área.



Na reta final do jogo, o Criciúma seguiu sendo o protagonista das principais ações, mas esbarrou nas dificuldades de criar jogadas, sobretudo por baixo. O Náutico sustentou boa marcação até o fim do jogo para sair com um ponto do Heriberto Hülse.





Ficha do jogo

Criciúma: 0

Pedro Santos; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán (Hiago); Willean Lepo, Gui Lobo (Ronald Lopes), Eduardo (Nicolas) e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Romulo Otero (Diego Gonçalves) e Waguininho (J. Robert). Técnico: Eduardo Baptista.

Náutico: 0

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique (Wanderson) e Matheus Ribeiro (Betão); Samuel (Auremir), Wenderson e Jean Carlos; Derek (Reginaldo), Luiz Felipe (Borasi) e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Matheus Ribeiro, Betão, Wenderson (Náutico)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Local: Heriberto Hülse, em Santa Catarina

Árbitro: Yuri Elinio Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Hugo Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

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