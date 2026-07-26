Criciúma x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 20ª rodada da Série B

Em reabilitação, o Timbu visita o líder do campeonato neste domingo (26), no Heriberto Hülse

Partida entre Náutico x Criciúma no 1º turno da Série B (Rafael Vieira / CNC)

Depois de quebrar uma sequência negativa de oito jogos e voltar a vencer na Série B, o Náutico busca confirmar o novo momento contra o Criciúma. O Timbu terá pela frente o líder do campeonato, em confronto que acontece neste domingo (26), às 16h, no Heriberto Hülse. A partida será válida pela 20ª rodada da Segundona e terá transmissão da ESPN e Disney+.

O triunfo sobre o Londrina fez o Náutico respirar na tabela de classificação e se afastar da zona de rebaixamento. O time pernambucano abrirá o returno da competição na 13ª posição, com 24 pontos. O Criciúma, por sua vez, lidera de maneira isolada, com 39 pontos conquistados em 19 rodadas.

No encontro do primeiro turno, válido ainda pela 1ª rodada, foi o Carvoeiro que levou a melhor e bateu o Timbu nos Aflitos por 1 a 0. O Náutico, aliás, não vence o adversário deste domingo desde 2015, acumulando seis derrotas e dois empates nos últimos oito encontros.

Náutico

Para o jogo, o Timbu ainda sofre com baixas importantes no sistema ofensivo. Os atacantes Vinícius e Júnior Todinho ainda se recuperam de lesões musculares mais sérias e não estarão à disposição da comissão técnica.

A principal dúvida fica por conta do meia Dodô. O camisa 10 sofreu um problema muscular de grau 1 antes do último jogo e trabalha para voltar nesta partida.

Além das questões com o departamento médico, o Náutico também tem um desfalque confirmado por questão disciplinar. O lateral-esquerdo Igor Fernandes levou o terceiro cartão amarelo contra o Londrina e está suspenso. Para o seu lugar, o técnico Hélio dos Anjos trabalha as opções de Matheus Ribeiro, Léo Jance e Luiz Paulo.

Em compensação pelos problemas, o Timbu ganhou um reforço para o jogo em Santa Catarina. O atacante argentino Benjamín Borasi foi regularizado e poderá ser utilizado. O jogador tem até chances de iniciar entre os titulares pelo lado direito do ataque.

O restante do time alvirrubro deverá manter a base da última vitória. Novidades recentes no elenco, Jean Carlos e Kauã Maranhão vêm comandando o ataque da equipe na busca por melhores resultados na Série B.

Criciúma

O adversário do Náutico chega para o jogo embalado na competição. Além da liderança isolada, com quatro pontos de vantagem em relação ao 2º colocado, o Criciúma vem de seis vitórias seguidas na Série B.

Para o jogo, o técnico Eduardo Baptista ganha o retorno do volante Jean Irmer, que estava suspenso na vitória sobre o Novorizontino. Nos demais setores, o time catarinense não deverá sofrer mudanças significativas em relação à equipe que iniciou a última partida.

Com um futebol coletivo e um forte sistema defensivo, o Criciúma tem o lateral Marcelo Hermes, os meias Romulo Otero e Fellipe Mateus e o atacante Waguininho como principais protagonistas da campanha na Segundona até aqui.

Ficha do jogo



Criciúma: Pedro Santos; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Gui Lobo, Jean Irmer e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Romulo Otero e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.



Náutico: Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique e Matheus Ribeiro (Léo Jance); Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Derek, Luiz Felipe (Borasi) e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Horário: 16h



Local: Heriberto Hülse, em Santa Catarina



Árbitro: Yuri Elinio Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Hugo Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)



Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).



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