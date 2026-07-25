Raio-X do Criciúma: adversário do Náutico lidera a Série B e chega embalado para o jogo deste domingo (26)

O Carvoeiro é o líder da Segundona com sobras após o fim do primeiro turno

Gui Lobo, volante do Criciúma (Divulgação / Criciúma)

Vivendo um período de reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro após voltar a vencer depois de oito jogos de jejum, o Náutico já terá que lidar com um adversário indigesto pela frente. O Timbu visita o Criciúma neste domingo (26), às 16h, no Heriberto Hülse, em partida válida pela 20ª rodada.

Ao fim do primeiro turno da Segundona, o Carvoeiro é o líder isolado da competição. Com sobras, a equipe lidera a competição com 39 pontos, seguida de longe pelo Operário-PR, que tem 35.

Para se ter noção da fase do clube catarinense, a última derrota do time aconteceu no dia 19 de abril, ainda na distante 5ª rodada da Série B. Desde então, a sequência inclui nove vitórias e cinco empates.

O Criciúma engatou a boa fase de maneira mais intensa nas últimas rodadas e vem de seis vitórias consecutivas. O último triunfo ocorreu fora de casa contra o Novorizontino, por 1 a 0.

Apesar da grande campanha, o Tigre vem mantendo um desempenho equilibrado em casa e como visitante. Longe dos seus domínios, o time lidera a competição em pontos conquistados. Como mandante, porém, o Criciúma tem a 4ª melhor campanha, com seis vitórias, três empates e nenhuma derrota no Heriberto Hülse.

Os grandes números são impulsionados pelo desempenho coletivo que a equipe do técnico Eduardo Baptista vem obtendo. Juntamente com o Juventude, o Carvoeiro tem a melhor defesa da competição, com 12 gols sofridos.

Em relação aos destaques individuais, o lateral Marcelo Hermes se sobressai. O defensor atuou em todas as 19 partidas do clube na Série B e conta com quatro gols e uma assistência na competição.

Além de Hermes, os meias criativos Felipe Matheus e Romulo Otero são outros destaques. Felipe também tem quatro gols marcados na Segundona, enquanto Otero conta com três gols e duas assistências distribuídas.

Outro pilar do time é o atacante Waguininho. Sendo um jogador de grande versatilidade, Waguininho também participou de todos os jogos do Criciúma e conta com três gols e uma assistência.

Retorno no meio-campo

Para encarar o Náutico, o técnico Eduardo Baptista ganhará o retorno do volante Jean Irmer, que cumpriu suspensão diante do Novorizontino. Ademais, o Tigre deve manter a base do esquema que vem sendo utilizado na campanha, sustentada pela linha de três zagueiros e boa capacidade de jogo pelas laterais do campo.



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