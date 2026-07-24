Borasi é regularizado e deverá estrear pelo Náutico contra o Criciúma
O atacante argentino teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quinta-feira (23)
Publicado: 24/07/2026 às 14:51
Benjamín Borasi, ex-Paysandu e novo atacante do Náutico (Jorge Luís Totti/Paysandu)
O Náutico deverá poder contar com mais uma contratação recente no próximo duelo da Série B. O atacante argentino Benjamín Borasi teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado no Timbu.
Já integrado ao elenco e sendo considerado um jogador de confiança da comissão técnica, Borasi deve ser relacionado para o jogo contra o Criciúma, que acontece neste domingo (26), às 16h, no Heriberto Hülse.
O atacante de lado de campo vinha atuando pelo San Martín Tucumán na temporada, onde disputou 14 jogos, marcou um gol e distribuiu duas assistências. O atleta de 28 anos conta com passagem mais recente no futebol brasileiro pelo próprio Criciúma, disputando 17 partidas entre 2025 e 2026.
Borasi trabalhou juntamente com Hélio dos Anjos e a sua comissão técnica no Paysandu, em 2024. Foi pelo clube paraense, aliás, que o argentino contou com sua principal passagem no Brasil, tendo somado 39 jogos, com cinco gols e quatro assistências durante duas temporadas.
Benjamín Borasi chegou ao Náutico por empréstimo. O jogador ainda pertence ao Sarmiento, da Argentina, clube no qual foi revelado.
Em entrevista coletiva recente, o técnico Hélio dos Anjos já havia adiantado as qualidades da nova contratação. Segundo o comandante alvirrubro, Borasi tem grande capacidade tática para agregar no ataque.
“Eu acho que taticamente Borasi vai ser o beirada mais interessante do Náutico. É um jogador que joga dos dois lados do campo. É um jogador totalmente diferente do Victor Andrade e dos outros que passaram aqui, taticamente”, enfatizou o técnico.
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