Sem filtro, Hélio dos Anjos volta a falar sobre questões políticas no Náutico: "Tenho um problema seríssimo"

O técnico do Náutico atrelou uma pressão excessiva ao seu trabalho ao seu posicionamento na última eleição do clube

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Vivendo o período de maior instabilidade desde que retornou ao Náutico na última temporada, o técnico Hélio dos Anjos atrela críticas excessivas ao seu trabalho a questões políticas. Segundo o treinador, o seu posicionamento favorável a Bruno Becker na última eleição o fez ter problemas no clube.

Sem filtro, Hélio dos Anjos confidenciou que interferiu na política de um clube apenas pela segunda vez em sua carreira. O técnico ainda comentou que já esperava as cobranças no primeiro momento negativo do Timbu.

“Sei reconhecer os meus erros e assumir a minha responsabilidade. Sei também que estou em um clube que eu tenho um problema seríssimo, porque não tem treinador no futebol brasileiro que fez o que eu fiz na última eleição. Eu já fiz isso somente uma vez, que foi no Goiás em 2008”, externou Hélio após a vitória contra o Londrina na última quarta-feira (22).

“Eu fiz isso aqui novamente no Náutico porque eu tenho uma consideração muito grande com o clube, com o Bruno (Becker) e com as pessoas do clube. Então eu sabia que, em todos os momentos em que não houvesse resultado, iria ser tudo isso. Cobrança em demasia, financiamento de torcida organizada para nos atacar (…)”, concluiu.

Na sequência, Hélio dos Anjos também aproveitou para comentar uma situação específica com um membro do grupo de oposição do Náutico. O comandante alvirrubro reafirmou a sua posição contrária a outras alas do clube.

“Eu tenho um vizinho de prédio que a primeira vez que eu encontrei tratei muito bem. Aí ele tentou usar um grande amigo meu para aproximar de mim antes da eleição. Ele era oposição e queria um encontro comigo. Eu não dei essa liberdade porque eu sou fiel às pessoas e aos meus princípios. Agora essa pessoa está acabando comigo, ele vem aqui na reunião do Conselho e fala horrores de mim”, revelou o treinador.



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