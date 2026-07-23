Náutico: Hélio dos Anjos ressalta força do elenco em vitória contra o Londrina: "Tive soluções"

Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)

Encerrando um jejum de oito jogos sem vitória na Série B, o Náutico venceu o Londrina na última quarta-feira (22) e respirou na tabela de classificação. O duelo, válido pela 19ª rodada, era visto como fundamental para o futuro alvirrubro na Segundona, sobretudo por se tratar de um confronto direto na parte de baixo da tabela.

Após o jogo, o técnico Hélio dos Anjos fez questão de ressaltar as respostas dadas pela equipe em meio aos problemas na escalação inicial. Para o jogo, o Timbu perdeu o meia Dodô e o atacante Júnior Todinho com lesões recentes.

“O jogo foi bom. Em momento algum eu me preocupei com os problemas que tive. Falei para o Guilherme que a gente ganharia com essa quantidade de problemas que apareceram durante a semana. E eu tive soluções para os problemas”, afirmou o técnico.

Hélio dos Anjos também aproveitou para citar nominalmente jogadores que desempenharam boas funções táticas no duelo. Novidades na escalação, o treinador elogiou as atuações de Luiz Felipe, Derek e Kauã Maranhão.

“O Luiz (Felipe) já fez N vezes isso para mim. Essa estrutura de usar um segundo volante saindo ali. O Derek jogava nesta posição (aberto pela esquerda). A partir do momento que a gente teve alguns problemas de sustentação de jogo pelas laterais, eu bate na tecla e treinamos o Derek para isso”, explicou Hélio.

“Eu achei o jogo do Derek hoje taticamente e tecnicamente brilhante. Deu peso, arrastou e fez o adversário trocar o lateral. Nessa função, você tira um pouco o peso de ser centroavante e fazer o gol. O Kauã Maranhão é um jogador que tem ótimos fundamentos, aquele cabeceio ele faz muito bem feito em treinamento. E ele me surpreendeu na sustentação, porque ele é um atacante ainda, não é um centroavante. Tomara que surja um atacante fazedor de gol no Náutico”, concluiu.



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