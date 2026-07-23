Técnico do Náutico revela que buscou jogadores antes de acertarem com o Sport
Hélio dos Anjos citou os atacantes Perotti e Iury Castilho como alvos do Náutico no início da temporada
Publicado: 23/07/2026 às 01:49
Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)
Questionado em meio à má fase do Náutico na Série B sobre a montagem do elenco, o técnico Hélio dos Anjos rebateu as críticas em coletiva nesta quarta-feira (22). Após a vitória sobre o Londrina, o treinador alvirrubro resolveu revelar nomes que o clube buscou no mercado, mas não obteve sucesso.
Hélio citou os casos dos atacantes Perotti e Iury Castilho, que optaram pelo acerto com o Sport. Segundo o treinador, os atletas negociavam uma possível ida ao Náutico no início da temporada, mas realizaram a escolha pelo rival estadual.
“Vou falar pela primeira vez publicamente: Perotti até a véspera do acerto com o Sport estava negociando com nós. Foi para o Sport, é um direito dele. Iury Castilho: negociamos a saída dele do Coritiba, e ele optou por ir para o Sport. Nós conversamos com jogadores nesse nível, e eu respeito o jogador não querer vir. Tentamos sempre de ponta e estou feliz com esses que estão aqui”, externou o técnico.
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