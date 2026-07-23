Hélio dos Anjos fala sobre pressão no Náutico e revela: "Gasto R$ 12 mil por mês com segurança"

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Após a vitória contra o Londrina na noite desta quarta-feira (22), que encerrou um jejum de oito jogos sem vitória do Náutico, o técnico Hélio dos Anjos aproveitou para desabafar em entrevista coletiva.

Sob forte pressão pela crise da equipe na Série B, o treinador alvirrubro voltou a comentar o protesto da torcida organizada em frente ao CT no último domingo (19). Hélio, principal alvo do protesto, foi enfático ao citar o ocorrido e revelou gastar R$ 12 mil por mês com segurança pessoal.

“A cobrança não me incomoda. O que me incomoda foi o que aconteceu domingo, porque com marginal eu não tenho acordo. Eu queria que os covardes que financiam aquele grupo viessem para o embate comigo”, iniciou o treinador.

“Gente do clube que quer crescer em cima de mim, não vai crescer. Eu me exponho, não tem problema. Eu falei para os jogadores para a gente sair junto se acontecer da próxima vez, porque não vai ser os marginais que vai me tirar o direito de ir e vir. Sou um profissional que tem condições e estou sim gastando mais de 12 mil reais por mês com segurança. Eu não vou abrir vidro de carro para marginal meter dedo na minha cara”, concluiu Hélio dos Anjos.

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