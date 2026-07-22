Jean Carlos decide, Náutico bate o Londrina e volta a vencer após oito jogos na Série B
Com o gramado castigado nos Aflitos, o Timbu superou o adversário paranaense por 2 a 1 nesta quarta-feira (22)
Publicado: 22/07/2026 às 23:43
Partida entre Náutico x Londrina na Série B (Rafael Vieira / CNC)
Após uma sequência negativa de oito jogos, o Náutico voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (22), o Timbu bateu o Londrina por 2 a 1 no estádio Esportes da Sorte Aflitos e reencontrou o caminho das vitórias.
O meia Jean Carlos foi decisivo para o triunfo, dando a assistência para o gol de Kauã Maranhão e marcando o segundo gol alvirrubro, de pênalti. Na reta final, João Victor descontou para o Londrina e aumentou o drama nos Aflitos.
Com o resultado, o Náutico subiu para a 12ª posição na tabela, agora com 24 pontos conquistados. O próximo compromisso alvirrubro será contra o Criciúma, fora de casa, neste domingo (26). O Londrina, por sua vez, é o 16º colocado na tabela da Segundona e estacionou nos 20 pontos conquistados.
O jogo
Com o gramado castigado pelas chuvas na cidade do Recife, o jogo iniciou acelerado e contando com chegadas ao ataque das duas equipes. Aos poucos, o Timbu foi impondo o seu ritmo de jogo e conseguiu levar perigo sobretudo com lançamentos longos protagonizados por Jean Carlos.
Mesmo com mais posse de bola, o Náutico esbarrou em dificuldades na criação de jogadas. A equipe visitante apostou em uma marcação mais recuada ao decorrer da primeira etapa, impossibilitando volume ofensivo do adversário.
O clube alvirrubro criou uma chance efetiva de gol apenas aos 30 minutos, quando Igor Fernandes finalizou pelo lado de fora da rede após sobra de bola dentro da área.
Pouco produtivo no jogo por baixo, o Náutico saiu na frente do placar na bola área. Aos 35 minutos, Jean Carlos cobrou falta com categoria e achou Kauã Maranhão dentro da área, que cabeceou com estilo para o fundo do gol. A assistência coroou o grande primeiro tempo que vinha fazendo o camisa 20 alvirrubro.
O Timbu encerrou o primeiro tempo mantendo o bom ritmo de ataque após abrir o placar. O Londrina não possuiu saída de jogo para tentar escapar da pressão alvirrubra.
Segundo tempo
Precisando buscar o resultado, o Londrina voltou do intervalo com alterações na equipe. Nos primeiros minutos, o Tubarão se mostrou mais presente no campo de ataque e assustou com finalização de Raí Nascimento.
Para manter o resultado parcial, o Náutico abaixou as suas linhas de marcação e viu o Londrina reter mais a posse de bola. O clube paranaense, porém, vinha abusando das jogadas áreas para buscar o gol de empate, mas sem sucesso.
Na marca dos 22 minutos, o Náutico voltou a assustar em sua principal jogada: Jean Carlos cruzando para Kauã Maranhão dentro da área. O atacante alvirrubro acertou cabeçada na trave e, no rebote, Derek tomou a frente da defesa e sofreu o pênalti. Na cobrança, Jean Carlos bateu forte no canto direito e aumentou o placar para os alvirrubros nos Aflitos.
Aos 35 minutos, o Londrina voltou para o jogo nos Aflitos e diminuiu o placar. O volante João Victor cobrou falta rasteira para dentro da área e a bola passou por todo mundo, morrendo no fundo das redes do Náutico. Na jogada seguinte, Heron saiu na cara do gol e parou em grande defesa de Muriel.
A reta final da partida foi marcada por uma forte pressão do Londrina, que colocou a bola na área de maneira sistemática. Com importantes intervenções de Muriel e duelos vencidos pelos defensores, o Timbu sustentou o placar construído.
Ficha do jogo
Náutico: 2
Muriel, Arnaldo (Reginaldo), Léo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel (Wanderson), Wenderson, Luiz Felipe e Jean Carlos (Auremir); Kauã Maranhão (Luiz Cláudio) e Derek (Victor Andrade). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.
Londrina: 1
Kozlinski; Kauê Leonardo (Nino Paraíba), Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron; Tárik (Kevyn), João Vitor e João Tavares (Lucas Marques); Vitinho (Raí Nascimento), Paulinho Moccelin e Pablo Dyego (Gilberto). Técnico: Rogério Micale.
Gols: Kauã Maranhão (35’ / 1T), Jean Carlos (28’ / 2T); João Victor (35’ / 2T)
Cartões amarelos: Jean Carlos, Samuel, Luiz Cláudio, Igor Fernandes (Náutico)
Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Gustavo Mota Correia(ambos do RJ)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Público: 4.113
Renda: R$ 111.481
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