Hélio dos Anjos confirma liberação, e Paulo Sérgio fica perto de deixar o Náutico

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O atacante Paulo Sérgio está próximo de encerrar sua passagem pelo Náutico. Sem conseguir manter uma sequência de jogos na temporada de 2026 por conta de sucessivas lesões musculares e após um período de desgaste nos bastidores, o centroavante de 36 anos recebeu o aval da comissão técnica para buscar um novo clube. A confirmação foi feita pelo técnico Hélio dos Anjos que afirmou que não fará qualquer objeção caso uma proposta seja feita e revelou que a decisão já foi comunicada ao atleta.

"Se aparecer clube, eu abro mão dele. Já está definido isso. O Paulo sabe disso. O clube sabe disso. É decisão da comissão técnica. Eu acho que é a coisa mais normal do mundo", declarou o comandante.

O treinador revelou que foi procurado no último fim de semana pelo presidente da equipe interessada, antes mesmo de qualquer contato com o jogador, destacando o respeito na condução da negociação.

"Aparecendo clube e sendo interessante para ele, vai ser interessante para o Náutico. Já tenho conversas com o presidente. Está tudo alinhado. Quem veio interessado atrás do Paulo procurou primeiro a mim, sábado, na minha casa. Por quê? Porque tem respeito", afirmou.

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Após ser um dos protagonistas do acesso do Náutico à Série B, o centroavante Paulo Sérgio iniciou 2026 em grande fase e terminou o Campeonato Pernambucano como artilheiro isolado, com oito gols.

No entanto, o cenário mudou após divergências envolvendo um pedido de valorização salarial apresentado pelo estafe do atacante, em meio ao interesse do Goiás.

Além das questões extracampo, os constantes problemas musculares impediram que Paulo Sérgio recuperasse o ritmo de competição. Ao longo da temporada, o atacante disputou apenas 15 das 29 partidas do Náutico. Na Série B, entrou em campo em oito oportunidades, marcou apenas um gol.