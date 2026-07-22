Náutico x Londrina: veja onde assistir, horário e escalações pela 19ª rodada da Série B

Jean Carlos, meia do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em crise na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico tenta fazer valer o fator casa para espantar a sequência negativa. O Timbu recebe o Londrina nesta quarta-feira (22), às 21h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. A partida será válida pela 19ª rodada e terá transmissão da TV Globo, Sportv e Premiere.

Sem vencer há oito partidas, com seis derrotas no recorte, o clube alvirrubro despencou na tabela da Segundona e ligou o sinal de alerta para a zona de rebaixamento. Atualmente, o Náutico é o 14º colocado, com 21 pontos somados.

O Londrina visita o Timbu em situação parecida na classificação, sendo o atual 16º colocado, com 20 pontos. O Tubarão, porém, vem em viés de alta com o técnico Rogério Micale, ostentando uma invencibilidade de seis jogos na Segundona.

O duelo ganha ainda mais importância para os alvirrubros pela proximidade dos times na tabela. Uma vitória nos Aflitos colocaria o Londrina acima do Náutico na disputa contra o rebaixamento.

Náutico

Tratando o jogo como urgência para reencontrar o caminho das vitórias, o Náutico deverá ter retornos importantes na sua escalação. O zagueiro Betão já está recuperado de uma lesão muscular e tende a recuperar posição, formando dupla de zaga ao lado do recém-chegado Léo Índio.

Outro provável retorno fica por conta do meia Dodô. Após todo o imbróglio envolvendo uma possível saída, o camisa 10 foi reintegrado ao elenco e já poderá iniciar entre os titulares. Internamente, a comissão técnica vê com bons olhos a formação de uma dupla de meias ao lado de Jean Carlos.

Como Dodô seguiu fisicamente apto enquanto esteve afastado dos jogos, o atleta deverá participar da partida. A falta de pontas com maior produção também aumenta as chances de Jean Carlos e Dodô serem utilizados simultaneamente.

No ataque, aliás, o Timbu poderá contar com uma estreia. O argentino Benjamín Borasi vive a expectativa de ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF em tempo hábil para o confronto. Caso esteja apto, o jogador de lado de campo iniciará já entre os titulares.

Em relação aos desfalques, o Náutico segue sem poder contar com o atacante Vinícius, que ainda se recupera de uma lesão grau 3. Além do camisa 7, Paulo Sérgio e Arnaldo também deverão seguir fora por problemas físicos.

Londrina

Em meio à fase de reação na Série B, o Tubarão também contará com retornos para o jogo. Os volantes Tárik e Lucas Marques voltam ao time, enquanto o atacante Raí Nascimento poderá estrear no ataque.

O Londrina, aliás, vem tendo que achar novas soluções ofensivas após perder os seus dois principais atacantes do elenco. O ponta Iago Teles deixou o clube e foi para o futebol japonês, enquanto o artilheiro Bruno Santos foi contratado pelo Mirassol para atuar na Série A.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Reginaldo, Léo Índio, Betão e Igor Fernandes; Wenderson, Luiz Felipe e Jean Carlos; Dodô, Victor Andrade (Borasi) e Júnior Todinho (Derek). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



Londrina: Kozlinski; Kauê Leonardo, Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron; Tárik, Lucas Marques e João Vitor; Vitinho (Raí Nascimento), Paulinho Moccelin e Pablo Dyego. Técnico: Rogério Micale



Horário: 21h30



Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Gustavo Mota Correia(ambos do RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)



Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).



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