Técnico do Náutico confirma reintegração de Dodô e indica nova escalação

Hélio dos Anjos revelou chances de utilizar o meia ao lado de Jean Carlos no Náutico

Técnico Hélio dos Anjos e meia Dodô do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Após receber proposta do futebol da Coreia do Sul e ter sua opção de compra exercida pelo Náutico, o meia Dodô permanecerá no clube. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (21), o técnico Hélio dos Anjos confirmou que o atleta foi reintegrado ao elenco.

Segundo o comandante alvirrubro, Dodô conversou com algumas pessoas no clube para externar seu desejo de permanência após todo o imbróglio. Hélio garantiu também que a situação está sendo superada internamente.

“Alguns atletas vieram falar comigo e criamos a situação de ter uma reunião com o Dodô. Na mesma noite, coloquei o Guilherme (dos Anjos) e o Robinho (auxiliar) para ter uma conversa com o Dodô. E o Dodô referendou tudo e falou que gostaria de voltar”, revelou Hélio dos Anjos.

“Depois de tudo isso, o recebemos aqui no dia de ontem (20) e ele treinou. Naturalmente esse episódio está sendo superado, não vou deixar de estar do lado do atleta neste momento. Hoje o atleta merece sim o nosso apoio. É um atleta de condição física natural e muito aplicado no dia a dia. Se eu for pedir alguma coisa, peço que apoiem o garoto Dodô”, concluiu.

O treinador do Timbu também aproveitou para falar sobre a possibilidade de Dodô atuar ao lado de Jean Carlos na escalação. O comandante garantiu que os dois poderão atuar juntos, revelando que testou a formação com dois meias em treinamento durante a semana.

“Vou deixar bem claro: são jogadores que trabalham na mesma posição, mas são dois jogadores muito bons e dá para jogar juntos. Principalmente porque eu tenho um destro e um canhoto. O Jean é mais pensador, do lançamento e de dar o último passe. O Dodô é mais condutor, ele quebra a linha conduzindo e driblando. Já fiz uma experiência, sinal altamente positivo dentro do trabalho”, falou o técnico.

Próximo compromisso

O Náutico volta a campo nesta quarta-feira (22), às 21h30, quando recebe o Londrina. O duelo será válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e acontecerá no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

O Timbu vive uma sequência de oito jogos sem vitória na competição, com seis derrotas no período. A má fase fez a equipe despencar para a 14ª posição na tabela, com 21 pontos.



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