RAIO X: Saiba mais sobre o Londrina, adversário do Náutico desta quarta (22)

Londrina está há seis jogos sem perder na Série B do Brasileiro, mas é o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 20 pontos

Vitinho, jogador do Londrina (RAFAEL MARTINS/LONDRINA EC)

Se o fantasma da zona de rebaixamento começa a atormenta o Náutico, ele já vem assustando o Londrina, adversário do Timbu, nesta quarta-feira (22), nos Aflitos, há algumas rodadas.

Na 16ª colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro com 20 pontos, o time paranaense tem um menos que o próprio Alvirrubro, na 14ª posição, e um a mais que o Ceará, o 17º e primeiro do Z4 da competição.



Apesar da situação ameaçadora, o Londrina está a cinco jogos sem perder. Foram três vitórias e três empates, o último deles na rodada anterior, dentro de casa, contra o Botafogo-SP, em 0 x 0.



O técnico Rogério Micale tenta rearrumar a equipe que perdeu jogadores importantes com a abertura da janela de transferências, entre eles o atacante Bruno Santos, vice-artilheiro da Série B com 11 gols.