Jean Carlos revela conversa com Dodô sobre permanência no Náutico: "Está com vontade de jogar"

Jean Carlos, meia do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

A novela Dodô ainda parece sem um desfecho definitivo no Náutico. Após o presidente Bruno Becker e o técnico Hélio dos Anjos externarem o desejo do meia de deixar o clube, uma possível permanência foi endossada por Jean Carlos.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (20), o camisa 20 alvirrubro foi questionado sobre o imbróglio envolvendo o companheiro de equipe. Jean revelou uma conversa com Dodô, que indicou a vontade de permanecer no Timbu.

Jean Carlos também diminuiu os ânimos da situação, dizendo entender o lado do atleta em um momento de alta na carreira. “Nós atletas, desde muito novos, carregamos uma responsabilidade muito grande. No futebol você sempre está buscando coisas novas para você e sua família. E é normal, quando você está fazendo uma boa temporada, chegar propostas”, iniciou o camisa 20.

“Conversando um pouco com o Dodô você vê que realmente mexeu com a cabeça dele. Essa pressão leva você a cometer alguns erros. Sem dúvidas, ele estava pensando em algo para ele e para a família e expressou essa vontade de sair do clube. Também entendo que o Náutico tem que buscar o melhor para ele. A gente conversou um pouco ali e ele me disse que está com vontade de voltar a jogar. A gente se reuniu, conversamos com a comissão e ele é uma peça importante para a gente”, concluiu.

Ainda segundo Jean Carlos, Dodô se colocou disponível para voltar a contribuir dentro de campo, recebendo a confiança do grupo de atletas. O meia ainda afirmou que a relação com o torcedor irá melhorar com as atuações do camisa 10.

“O que eu posso dizer é que ele se mostrou disposto a voltar, continuar atuando e ajudar o clube, que no momento está precisando. Ele era uma peça que estava sendo muito importante. Creio que isso vai ser resolvido e ele vai voltar a nos ajudar dentro de campo”, externou Jean Carlos.

“Ele me mostrou ontem (19) e mostrou à galera que está disposto a ajudar. Creio que essa confiança do clube e da torcida vai acontecer com boas atuações que ele voltar a ter dentro de campo”, completou.

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