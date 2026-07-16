CRB x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 18ª rodada da Série B

Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)

Pressionado por sete jogos sem vitória e após o início da reformulação no elenco, o Náutico encara o CRB nesta quinta-feira (16), às 20h, no Estádio Rei Pelé, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o começo de uma nova etapa sob o comando da dupla Hélio e Guilherme dos Anjos, que foi mantida pela diretoria após a derrota para o Avaí e terá a missão de conduzir a reação do clube na competição.

Atualmente na 13ª colocação com 21 pontos, o Náutico vive dias de extrema turbulência. A derrota para o Avaí na última rodada foi a gota d'água para a paciência da torcida, mas a diretoria alvirrubra optou por um caminho diferente. Em pronunciamento forte, o presidente Bruno Becker bancou a permanência dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, mas prometeu, e já iniciou, uma verdadeira "limpa" no elenco.

O peso do jejum nas costas de Hélio dos Anjos

A pressão sobre a comissão técnica não é por acaso. Sem vencer há sete rodadas (cinco derrotas e dois empates), o experiente Hélio dos Anjos igualou a terceira pior sequência sem vitórias de sua carreira na era dos pontos corridos da Série B. Para tentar espantar o fantasma e provar que o grupo restante comprou a ideia da comissão, o treinador deve mandar a campo um time com modificações na postura.

Desfalque certo é o meia Dodô, fora da lista de relacionados para o duelo. A decisão foi confirmada pelo técnico Hélio dos Anjos na coletiva pré-jogo. Jogador e clube vivem um impasse que está sendo resolvido pelo departamento jurídico alvirrubro.

Já a grande novidade entre os atletas que viajaram a Maceió será o meia Jean Carlos, que poderá fazer sua reestreia com a camisa alvirrubra.

Em um campeonato onde o pelotão de frente começa a se distanciar, o jogo em Maceió é o divisor de águas para as pretensões do Náutico em 2026. Resta saber se a "limpa" promovida pela diretoria nos vestiários surtirá o efeito de blindagem e reação que o torcedor tanto espera.

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CRB aposta em "fato novo" para se distanciar da degola

Se o lado pernambucano ferve, o alagoano também busca respostas rápidas. O CRB ocupa a 15ª posição, com 20 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. O momento ruim, traduzido em apenas uma vitória nos últimos sete jogos, custou o cargo de Eduardo Barroca.

Para o seu lugar, a diretoria regatiana trouxe Fábio Matias. O novo comandante estreia nesta quinta-feira com a missão de fazer o Rei Pelé pulsar e aproveitar a fragilidade emocional do adversário. O técnico contará com a força ofensiva do atacante Mikael para furar o bloqueio defensivo pernambucano.



FICHA DA PARTIDA

CRB

Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Reverson; Crystopher, Patrick de Lucca e Pedro Castro; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Fábio Matias.

NÁUTICO

Muriel; Matheus Ribeiro, Wanderson, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Leonai, Wenderson e Luiz Felipe (Jean Carlos); Victor Andrade, Júnior Todinho e Derek. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Horário: 20h

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Joao Fabio Machado Brischiliari (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

Transmissão: ESPN, SportyNet, Xsports e Disney+

