Técnico do Náutico detalha situação de Jean Carlos para a sequência da Série B

Grande reforço alvirrubro na atual janela de transferências, o meia vem em processo de recondicionamento físico

Meia Jean Carlos em treinamento pelo Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Vivendo um jejum de sete jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico busca soluções dentro do elenco para sair da má fase. Principal reforço do clube na atual janela de transferências, o meia Jean Carlos já foi regularizado para a sequência da temporada, mas ainda não estreou com a camisa alvirrubra.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Avaí, o técnico Guilherme dos Anjos detalhou a situação do camisa 20 do Timbu. Segundo o comandante alvirrubro, Jean Carlos vem em processo de recondicionamento físico e poderá estrear diante do CRB, nesta quinta-feira (16).

“O Jean Carlos ele vem de 25 dias de férias e parado, o último jogo dele tinha sido há um mês. É um atleta que a gente está trabalhando fisicamente e condicionando ele novamente. Está fazendo uma intertemporada”, externou o treinador.

“É um atleta que pode surgir, sim, para esse próximo jogo (CRB). Vai depender um pouco dessa reação física dele. Muito bem preparado, mas, independente disso, nós temos que ter atenção porque é um jogador de 34 anos fazendo um retorno às atividades normais dele”, concluiu Guilherme dos Anjos.

A expectativa por Jean Carlos vem aumentando no Náutico, sobretudo pelas dificuldades na criação que o time vem sofrendo. Além do camisa 20, o meia Dodô também foi desfalque na última rodada por ter faltado a um treinamento. O jogador vive imbróglio dentro do clube após despertar o interesse do futebol da Coreia do Sul e, posteriormente, ter a opção de compra exercida pelo Náutico.

O Timbu visita o CRB nesta quinta-feira, às 20h, em Alagoas, pela 18ª rodada da Série B. O clube pernambucano atualmente ocupa a 13ª posição na tabela de classificação, com 21 pontos conquistados.

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