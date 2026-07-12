Náutico perde para o Avaí fora de casa e agrava crise na Série B

Partida entre Avaí x Náutico na Série B (Fabiano Rateke/Avaí F.C.)

O Náutico colecionou mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (12), o Timbu foi derrotado pelo Avaí por 2 a 0 na Ressacada e chegou ao sétimo jogo sem vitória na temporada, com cinco derrotas nesse período. Os gols do jogo, válido pela 17ª rodada, foram marcados pelo lateral Douglas Teixeira, no primeiro tempo, e pelo meia Daniel Penha, na segunda etapa.

O revés fez o clube alvirrubro estacionar na 12ª posição na tabela, com 21 pontos. O Náutico ainda espera a conclusão da rodada para saber as suas reais condições na parte de baixo da classificação. O Avaí, por sua vez, permanece em 18º lugar com a vitória, agora com 16 pontos somados.

O Timbu volta a campo nesta quinta-feira (16), quando visita o CRB em Alagoas. O Leão da Ilha encara o São Bernardo na sexta-feira (17).

O jogo



Sem um meia de criação em sua escalação inicial, o Náutico iniciou a partida com dificuldades de reter a bola. O Avaí tomou a iniciativa das jogadas de ataque e rapidamente abriu o placar.



Na marca dos sete minutos, o Leão da Ilha cobrou escanteio na primeira trave e Júnior Todinho acabou cortando errado, deixando a bola viva dentro do área. Após bate e rebate, o lateral Douglas Teixeira apareceu na pequena área para empurrar para o gol.



Após o clube mandante sair na frente, o jogo passou a ter um caráter mais aberto, com os dois times levando perigo para a defesa adversária. Aos 21 minutos, o Timbu criou boa chance com Júnior Todinho, que finalizou para a defesa segura de Igor Bohn.



O Avaí respondeu aos 24 minutos, quando Daniel Penha finalizou da entrada da área e Muriel fez boa intervenção. Dois minutos depois, Jean Lucas cobrou escanteio fechado e o arqueiro alvirrubro voltou a trabalhar.



A primeira etapa seguiu com ritmo intenso ofensivo de ambos os times. O Náutico levava perigo pelo lado direito de ataque e em bolas aéreas, mas sofria com a defesa exposta nas jogadas em velocidade do clube catarinense.



O Timbu encerrou o primeiro tempo esbarrando em dificuldades na criação ofensiva. Perdendo a partida, a equipe pernambucana não conseguiu impor o seu jogo para buscar o empate, permitindo frequentes chances de gol do adversário.



Segundo tempo



Buscando mudar a postura em campo, o técnico Hélio dos Anjos voltou do intervalo promovendo as entradas de Reginaldo e Kauan Maranhão. Com menos de um minuto, o Timbu já chegou com perigo pelo lado direito, com finalização cruzada de Victor Andrade para fora do gol.



O Timbu melhorou o seu volume ofensivo ao decorrer da segunda etapa, mas seguiu dando espaços para os ataques em velocidade do Avaí. Perdendo o ritmo, a comissão técnica do Náutico também acionou o meia Felipe Cardoso e o atacante Luiz Cláudio, visando maior poder de fogo.



O Náutico voltou a construir uma boa chance apenas aos 32 minutos. Em jogada que iniciou com Reginaldo na ponta direita, Luiz Cláudio fez o pivô e acionou Felipe Cardoso dentro da área, que finalizou por cima do travessão.



Já na marca dos 37 minutos, foi a vez do zagueiro Wanderson levar perigo de cabeça após cobrança de escanteio. Já aos 43, Luiz Cláudio recebeu boa bola dentro da área e finalizou para fora.



O Náutico continuou lutando pelo gol de empate durante toda o segundo tempo, mas seguiu sofrendo com a falta de criatividade e a pouca efetividade do seu sistema ofensivo para evitar mais uma derrota.



Já nos acréscimos, o Timbu tentou exercer uma pressão após a expulsão de um jogador do Avaí. No contra-ataque, porém, o clube catarinense chegou ao segundo gol com Daniel Penha, após finalização sem goleiro.



Ficha do jogo



Avaí: 2

Igor Bohn; Wallison (Wesley Gasolina), Allyson, Jefferson Maciel (Guilherme Aquino) e DG (João Maistro); Zé Ricardo, Luiz Henrique, Jean Lucas e Daniel Penha; Thayllon (Juan Rocha) Sorriso (William). Técnico: Allan Aal.

Náutico: 0

Muriel, Matheus Ribeiro (Luiz Cláudio), Wanderson, Gustavo Henrique e Igor Fernandes (Léo Jance); Leonai (Reginaldo), Luiz Felipe e Wenderson; Victor Andrade (Felipe Cardoso), Júnior Todinho e Derek (Kauan Maranhão). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Gols: Douglas Teixeira (07’ / 1T) e Daniel Penha (49’ / 2T)



Cartões amarelos: Jean Lucas (Avaí); Gustavo Henrique (Náutico)



Cartão vermelho: William (Avaí)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Ressacada, em Florianópolis

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Henrique Perinelli Oliveira (ambos de SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)



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