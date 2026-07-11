Dodô se pronuncia após não comparecer a treino no Náutico: "Desencontro de comunicação"

Por meio de nota de esclarecimento, o meia do Náutico disse ter tido um quadro de saúde inesperado

Dodô, meia do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Após a ausência no treinamento da última quinta-feira (9) e a nota oficial divulgada pelo Náutico, o meia Dodô se pronunciou pela primeira vez sobre o episódio. Por meio de nota de esclarecimento, o meia alvirrubro justificou o fato de não comparecer ao treino, alegando um quadro de saúde inesperado.

Ainda no pronunciamento, Dodô enfatizou ter havido um desencontro de comunicação. O camisa 10 também afirmou que compareceu normalmente ao CT na última sexta-feira (10), sendo liberado posteriormente pelos médicos para retornar para casa e continuar sua recuperação de saúde.

“Diante das informações divulgadas nas últimas horas sobre a ausência do atleta 'Dodô' no treinamento realizado ontem, esclarecemos que sua falta ocorreu em razão de um quadro de saúde inesperado. O atleta apresentou um forte mal-estar, com episódios de vômito durante toda a madrugada e outros sintomas que o impossibilitaram de comparecer ao treinamento, permanecendo em casa com sua esposa seus dois filhos durante todo o período”, disse trecho da nota.

“Portanto, é falsa a informação de que o atleta compareceu hoje ao Centro de Treinamento e não apresentou justificativa para sua ausência no treinamento anterior. Ao comparecer ao CT, mesmo sem estar totalmente recuperado e ainda apresentando sintomas, o atleta prestou os esclarecimentos necessários sobre o quadro de saúde que o impossibilitou de estar presente, sendo, inclusive, avaliado e medicado pelo departamento médico do clube, que o orientou a retornar para casa e dar continuidade à sua recuperação. Houve um desencontro de comunicação em relação à ausência no treinamento, situação que foi posteriormente esclarecida”, externou durante o esclarecimento.

Imbróglio envolvendo Dodô

A tensão interna envolvendo Dodô aumentou após o jogador não comparecer ao treinamento da quinta-feira. Em resposta, o Náutico emitiu um comunicado e disse que o jogador havia sido formalmente notificado para retornar às suas atividades. O Timbu também ressaltou que adotaria as medidas cabíveis sobre o caso.

Após o ocorrido, a comissão técnica alvirrubra optou por tirar o atleta da relação para o jogo contra o Avaí, que acontece neste domingo (12), em Santa Catarina.

O episódio ocorreu logo após o Náutico comunicar que exerceria a opção de compra do jogador junto ao Coimbra Sports, em meio ao interesse do Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, em Dodô.

O investimento total do clube alvirrubro será de R$ 800 mil, valor que deverá ser quitado em cinco parcelas, começando a ser pagas a partir de fevereiro de 2027.

Na entrevista concedida após o empate com o Juventude, no último domingo (5), um dos técnicos do Timbu, Guilherme dos Anjos, adiantou que o clube faria essa negociação, mas admitiu que não tinha gostado da postura de alguns membros do staff do jogador.

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