Jean Carlos é regularizado no Náutico, mas não deverá estrear contra o Avaí

O meia já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF

Jean Carlos, meia do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Principal reforço do Náutico para a sequência da temporada, o meia Jean Carlos foi regularizado para entrar em campo, mas não deverá estrear contra o Avaí neste domingo (12). O jogador já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas a expectativa é de que não seja relacionado para o jogo em Santa Catarina.

Jean Carlos já vem integrado e realizando trabalhos com todo o elenco alvirrubro durante a semana. O camisa 20 surge como a principal esperança na criação da equipe, sobretudo pelo imbróglio envolvendo o meia Dodô.

Com exceção de Jean Carlos, os demais recém-chegados estarão à disposição da comissão técnica. Com isso, o Timbu poderá contar com o zagueiro Léo Índio e o atacante Kauan Maranhão contra o Avaí.

A equipe alvirrubra visita o Leão da Ilha em momento de forte pressão na temporada. Em meio a uma sequência de seis jogos sem vitória, o Náutico ocupa a 12ª posição, com 21 pontos.



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