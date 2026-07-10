Dodô falta treino e Náutico diz que vai tomar medidas cabíveis caso meia não volte às atividades

Dodô, meia-atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico ganhou um grande problema antes do jogo contra o Avaí, neste domingo (12), em Florianópolis (SC), pela 17 rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Dodô não compareceu ao treino da quinta (9). A falta não teve justificativa e causou reação do clube.

O alvirrubro notificou o jogador para que ele retorne imediatamente suas atividades e, caso contrário, "vai adotar medidas disciplinares, trabalhistas e contratuais cabíveis".

Dodô recebeu uma proposta de um clube do futebol coreano. Diante do assédio, na última segunda-feira (6), o Náutico anunciou que notificou o Coimbra-MG sobre o exercício da cláusula de opção de compra prevista no contrato de empréstimo do meia, adquirindo 50% dos seus direitos econômicos.

O investimento total na operação é de R$ 800 mil, montante será quitado de forma parcelada em cinco vezes. Na entrevista após o empate com o Juventude, no domingo (5), um dos técnicos do Timbu, Guilherme dos Anjos, adiantou que o clube faria essa negociação, mas admitiu que não tinha gostado da postura de alguns membros do staff do jogador.

Contratado em dezembro de 2025 para reformular o setor de criação da equipe, Dodô rapidamente se consolidou como uma das principais referências técnicas do elenco. Até o momento, o meio-campista soma 25 partidas com a camisa alvirrubra, contabilizando oito gols e cinco assistências.

O Clube Náutico Capibaribe informa que o meia Dodô não compareceu à atividade programada para esta quinta-feira (09), no Centro de Treinamento Wilson Campos.



O Náutico esclarece que, após ser comunicado pelo Coimbra Sports sobre uma proposta de um clube do exterior pelo atleta,… pic.twitter.com/KNoWB1xsDb — Náutico (@nauticope) July 10, 2026

Nota do Náutico

O Clube Náutico Capibaribe informa que o meia Dodô não compareceu à atividade programada para esta quinta-feira (09), no Centro de Treinamento Wilson Campos.

O Náutico esclarece que, após ser comunicado pelo Coimbra Sports sobre uma proposta de um clube do exterior pelo atleta, exerceu, dentro do prazo previsto em contrato, a opção de compra estabelecida entre as partes.

O Clube reafirma que exerceu a opção de compra em conformidade com o contrato firmado entre as partes e seguirá adotando as medidas cabíveis para defender seus direitos.

O jogador foi formalmente notificado para retomar imediatamente suas atividades junto ao Clube. Caso o atleta não retome suas atividades, o Náutico adotará as medidas disciplinares, trabalhistas e contratuais cabíveis, conforme previsto na legislação e nos instrumentos firmados entre as partes.

O Náutico reafirma seu compromisso com o cumprimento dos contratos firmados e seguirá conduzindo o caso pelos meios adequados, sempre em defesa dos interesses do Clube.

